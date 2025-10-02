Daniella Levine Cava respalda a Eileen Higgins para alcaldía de Miami

MIAMI .- La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava , anunció este miércoles su respaldo a la comisionada condal Eileen Higgins en la contienda por la alcaldía de Miami, destacando su trayectoria de liderazgo “ético y orientado a resultados” en áreas como vivienda asequible, transporte público, desarrollo de pequeñas empresas y resiliencia climática.

“Eileen Higgins siempre lucha por los residentes, así de simple”, expresó Levine Cava. “He visto a Eileen afrontar retos difíciles y convertir los planes en resultados reales: viviendas más asequibles, un transporte público más inteligente, apoyo a las pequeñas empresas y medidas medioambientales. Miami necesita una alcaldesa que lidere con integridad, responsabilidad y un plan claro para conseguir resultados. Eileen es esa líder, y me enorgullece respaldarla como alcaldesa de Miami”.

Higgins, quien representa al Distrito 5 en la Comisión del Condado desde 2018, agradeció el respaldo y aseguró que su prioridad será devolver la confianza en el gobierno local. “Es un honor contar con el respaldo de la alcaldesa Levine Cava. Compartimos el compromiso de restaurar la confianza en el gobierno y siempre poner a los residentes primero”, señaló.

“Como alcaldesa, haré del Ayuntamiento de Miami un aliado, no un obstáculo —cortando la burocracia, ampliando la vivienda asequible y entregando vecindarios más seguros y conectados— porque eso es lo que nuestra comunidad merece”.

Durante su gestión en el condado, Higgins ha impulsado la creación y planificación de miles de viviendas asequibles y para trabajadores, así como la inversión de millones de dólares en subvenciones para pequeñas empresas. También ha sido promotora de mejoras en el transporte público y en iniciativas de resiliencia climática. Entre sus logros ambientales destacan la aprobación de la ordenanza sobre fertilizantes más estricta del estado, la iniciativa 1 Million Trees Miami para incrementar la cobertura arbórea y la reducción de plásticos de un solo uso en las operaciones del condado.

Su candidatura a la alcaldía cuenta con el apoyo de organizaciones y líderes locales, entre ellos SEIU 32BJ, Ruth’s List Florida, Equality Florida Action PAC, EMILYs List y LiUNA Local 1652. Higgins es la única aspirante que se calificó para la boleta mediante petición popular, con más de 3.000 firmas de residentes.

Antes de llegar al servicio público, Higgins trabajó como ingeniera, directora nacional del Cuerpo de Paz, diplomática estadounidense y ejecutiva en el ámbito empresarial internacional.

En las elecciones de noviembre por la alcaldía de Miami, Higgins deberá medirse frente a una docena de aspirantes, entre los que figuran Xavier L. Suárez, Joe Carollo, Alex Díaz de la Portilla, Emilio T. González, Ken Russell y Christian E. Cevallos.

