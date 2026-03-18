miércoles 18  de  marzo 2026
ESCAPE FALLIDO

Capturan en Cuba y extraditan a Florida a delincuente sexual prófugo de la justicia

Worden Leland Bourn intentó escapar hacia Costa Rica para evadir cargos por suministrar drogas a un adolescente en Florida; las autoridades lo interceptaron en altamar

Worden Leland Bourn.

Worden Leland Bourn.

CORTESÍA CONDADO LEE
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Worden Leland Bourn, un delincuente sexual de 64 años, fue extraditado desde Cuba e ingresado la noche del lunes al Centro Correccional Turner Guilford Knight en Miami-Dade por oficiales del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

El reporte de las autoridades indica que el prófugo cayó en manos de las autoridades de la isla semanas atrás a causa de una falla de combustible en su embarcación, con la que buscaba evadir a la justicia por delitos contra menores.

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El caso contra Bourn inició en diciembre de 2025. Oficiales del Condado Lee, en el suroeste de Florida, lo descubrieron en un velero en Fort Myers Beach junto a un adolescente de 17 años reportado como desaparecido.

Pruebas de rigor habrían demostrado que el menor se encontraba bajo los efectos de sustancias prohibidas supuestamente proporcionadas por el adulto.

Tras faltar a su cita judicial por cargos de venta y entrega de sustancias controladas a un menor, un juez emitió una orden de arresto el 16 de febrero.

Sin embargo, el percatarse de la medida, el acusado compró un bote para escapar hacia Costa Rica, según las investigaciones.

Interceptación

El plan de escape fracasó el 26 de febrero. Las fuerzas de seguridad cubanas abordaron a Bourn en sus aguas territoriales cuando el fugitivo solicitó ayuda al quedarse sin combustible para continuar su ruta.

Gracias a los canales interinstitucionales vigentes entre Washington y La Habana para el manejo de delincuentes comunes, el régimen de la isla coordinó su entrega en altamar a las autoridades federales estadounidenses.

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Traslado y nuevos cargos

El procesado permanece bajo custodia en las instalaciones del condado de Miami-Dade a la espera de su traslado formal al condado de Lee.

La Oficina del Sheriff local confirmó que el historial del individuo incluye condenas previas por secuestro y abuso sexual en Alaska, además de fallas en su registro en el condado de Monroe.

Ahora, Bourn sumará nuevos cargos penales por violar las condiciones de su registro como delincuente sexual al intentar abandonar el país.

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