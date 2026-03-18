Mario Díaz-Balart exige acceso consular a ciudadano estadounidense detenido en Cuba

MIAMI . - El congresista cubanoamericano por Florida, Mario Díaz-Balart, exigió este martes que el régimen cubano permita acceso consular inmediato a un ciudadano estadounidense detenido en la isla, tras el incidente marítimo ocurrido el 25 de febrero de 2026 en aguas cercanas a Coralillo, en Villa Clara.

De acuerdo con reportes ampliamente difundidos, una embarcación procedente y con matrícula de Florida con 10 personas a bordo fue interceptada por Tropas Guardafronteras cubanas en un operativo que ha generado fuertes cuestionamientos. El hecho dejó cuatro fallecidos y seis heridos, y posteriormente una de las personas lesionadas murió, lo que elevó a cinco el número de víctimas fatales.

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Recientemente el Buró Federal de Investigaciones (FBI) recibió acceso a Cuba como parte de la investigación y verifica los elementos del caso, tras una fase inicial en la que el oficialismo cubano, encabezado por el Ministerio del Interior (MININT), monopolizó la información y condujo en solitario la pesquisa sobre lo ocurrido.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, Díaz-Balart calificó de “imprescindible” que las autoridades cubanas no obstaculicen la investigación y cumplan con los compromisos internacionales en materia consular, en referencia a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

“Me informan que a funcionarios de la Embajada de EE.UU. en La Habana no les han permitido acceso al ciudadano estadounidense detenido, sin poder confirmar su estado de salud ni las condiciones de su detención, lo cual resulta inaceptable”, expresó el legislador.

Embed Es imprescindible que el régimen en #Cuba no obstaculice la investigación del incidente marítimo del 25 de febrero de 2026 y permita al Departamento de Estado de EE.UU. pleno acceso consular al ciudadano estadounidense bajo su custodia, conforme a lo establecido en la Convención… — Mario Díaz-Balart (@MarioDB) March 17, 2026

Asimismo, insistió en que se debe garantizar un trato humano a los detenidos y permitir una investigación completa con la participación de autoridades estadounidenses. “Su familia merece respuestas”, añadió.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de las autoridades castristas en este tipo de intervenciones y el cumplimiento de sus obligaciones, en un contexto de tensiones sostenidas con Estados Unidos.

Hasta el momento, el aparato gubernamental no ha ofrecido un informe completo sobre el operativo ni ha detallado públicamente todos sus elementos.

Sin embargo, la declaración del congresista incrementa la presión desde Washington para que se permita el acceso consular, se esclarezcan los hechos y se rindan cuentas.