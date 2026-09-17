Dariel Fernández explica la revocación a Lux Sky Cargo y advierte a empresas vinculadas a Cuba

MIAMI.- A raíz de la reciente revocación del permiso comercial de Lux Sky Cargo Inc., un caso sobre el que informó DIARIO LAS AMÉRICAS y que también ha sido reportado por otros medios, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, explicó a este rotativo los fundamentos de la decisión y el alcance de las acciones que lleva adelante su oficina.

Según Fernández, agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley remitieron a su administración información que señalaba que Lux Sky Cargo realizaba negocios con ENETEC S.A., una entidad cubana sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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A partir de esa información, indicó el funcionario, su oficina revocó con efecto inmediato el Recibo de Impuesto Local de Negocios (Local Business Tax Receipt) de Lux Sky Cargo.

Este documento acredita el cumplimiento del requisito de impuesto comercial local para desarrollar determinadas actividades empresariales en Miami-Dade. Su revocación puede tener consecuencias adicionales si la compañía continúa operando sin contar con un recibo vigente, según detalló Fernández.

El funcionario también precisó que la actuación de su oficina se limita a las facultades que le conceden las normas estatales y locales y no sustituye las competencias de las autoridades federales en materia de sanciones, controles de exportación y otras disposiciones relacionadas con Cuba.

La conversación permitió conocer además que el caso de Lux Sky Cargo se produce en medio de una revisión más amplia. Fernández afirmó que su administración examina desde el año pasado actividades comerciales relacionadas con Cuba dentro del ámbito de sus competencias y que ese trabajo continúa.

A continuación, la entrevista.

- ¿Cuál fue la información recibida por su oficina y qué relación comercial se identificó entre Lux Sky Cargo y ENETEC S.A.?

Agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley remitieron información a esta oficina indicando que Lux Sky Cargo Inc. realiza negocios con ENETEC S.A., una entidad cubana sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus vínculos con el gobierno cubano.

ENETEC S.A. es una empresa estatal cubana dedicada al comercio mayorista de combustibles y lubricantes. Fue incluida en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC en julio de 2026. Con base en esa remisión federal, esta administración revocó, con efecto inmediato, el Recibo de Impuesto Local de Negocios de Lux Sky Cargo Inc.

- ¿En qué disposiciones legales se sustentó la decisión de revocar de inmediato el recibo comercial del negocio?

La autoridad proviene de la ley estatal y del Código del Condado Miami-Dade.

Estatuto de la Florida § 205.0532 y Código del Condado Miami-Dade § 8A-175.1.

- Una vez revocado el recibo, ¿qué consecuencias enfrenta Lux Sky Cargo y puede continuar operando en Miami-Dade?

La consecuencia inmediata es la revocación del Recibo de Impuesto Local de Negocios de la compañía. Continuar operando sin un Recibo de Impuesto Local de Negocios puede dar lugar a acciones adicionales de cumplimiento, incluyendo multas y otras consecuencias conforme a la ley estatal y al Código del Condado.

Esta medida no sustituye la jurisdicción de las agencias federales en materia de sanciones, controles de exportación, ni las competencias de la OFAC, el Departamento de Comercio o el Departamento de Estado.

- ¿La compañía fue notificada y tuvo oportunidad de presentar su posición? ¿Qué vías tiene para apelar la decisión?

Sí. Toda empresa afectada tiene derecho al debido proceso y tiene derecho a apelar.

- ¿Hubo comunicación de esta información con OFAC u otras autoridades federales o estatales para una eventual investigación?

La información que dio origen a esta medida proviene de agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley. Nuestra administración trabaja de manera rutinaria con agencias de aplicación de la ley a nivel federal, estatal y local, y mantenemos una sólida relación de trabajo con todas ellas. Estamos en contacto constante como socios.

- Más allá de este caso, ¿su oficina mantiene bajo revisión a otros emprendimientos que pudieran tener relaciones comerciales con entidades sancionadas vinculadas al gobierno cubano?

Sí. Esta administración ha estado revisando la actividad comercial relacionada con Cuba, bajo nuestra autoridad, desde el año pasado, y ese trabajo continúa.

Nos tomamos nuestro deber muy en serio. Continuaremos actuando caso por caso cuando la información indique que un negocio podría estar operando en violación de la ley o haciendo negocios con entidades sancionadas vinculadas a la dictadura comunista y socialista de Cuba.

- ¿Cuál es el mensaje para las empresas que operan en Miami-Dade y mantienen negocios con entidades sancionadas por Estados Unidos?

El mensaje es claro: Miami-Dade no será utilizado como base de operaciones para negocios que violen la ley y realicen comercio no autorizado en contradicción con la ley federal y con la postura de esta nación frente a la dictadura comunista y socialista de Cuba.

Las empresas que operan en este condado deben cumplir la ley federal, estatal y local. Los negocios que operan legalmente no tienen nada que temer. Los que no lo hagan enfrentarán las consecuencias que la ley autoriza a esta oficina a imponer.