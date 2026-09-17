jueves 17  de  septiembre 2026
SANCIONES

Dariel Fernández explica la revocación a Lux Sky Cargo y advierte a empresas vinculadas a Cuba

El recaudador de impuestos de Miami-Dade detalla los fundamentos de la decisión contra la compañía, las consecuencias de la medida y la revisión que su oficina mantiene sobre actividades comerciales relacionadas con Cuba.

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.&nbsp;

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade. 

YENIER MARTÍNEZ
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- A raíz de la reciente revocación del permiso comercial de Lux Sky Cargo Inc., un caso sobre el que informó DIARIO LAS AMÉRICAS y que también ha sido reportado por otros medios, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, explicó a este rotativo los fundamentos de la decisión y el alcance de las acciones que lleva adelante su oficina.

Según Fernández, agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley remitieron a su administración información que señalaba que Lux Sky Cargo realizaba negocios con ENETEC S.A., una entidad cubana sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Lee además
Carros importados a Cuba tras su descarga en Mariel. (JORGE L. VALDÉS BARTUTIS / X)
Florida

Miami-Dade retira licencia a Lux Sky Cargo por nexos con entidad cubana sancionada por EEUU
Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

A partir de esa información, indicó el funcionario, su oficina revocó con efecto inmediato el Recibo de Impuesto Local de Negocios (Local Business Tax Receipt) de Lux Sky Cargo.

Este documento acredita el cumplimiento del requisito de impuesto comercial local para desarrollar determinadas actividades empresariales en Miami-Dade. Su revocación puede tener consecuencias adicionales si la compañía continúa operando sin contar con un recibo vigente, según detalló Fernández.

El funcionario también precisó que la actuación de su oficina se limita a las facultades que le conceden las normas estatales y locales y no sustituye las competencias de las autoridades federales en materia de sanciones, controles de exportación y otras disposiciones relacionadas con Cuba.

La conversación permitió conocer además que el caso de Lux Sky Cargo se produce en medio de una revisión más amplia. Fernández afirmó que su administración examina desde el año pasado actividades comerciales relacionadas con Cuba dentro del ámbito de sus competencias y que ese trabajo continúa.

A continuación, la entrevista.

- ¿Cuál fue la información recibida por su oficina y qué relación comercial se identificó entre Lux Sky Cargo y ENETEC S.A.?

Agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley remitieron información a esta oficina indicando que Lux Sky Cargo Inc. realiza negocios con ENETEC S.A., una entidad cubana sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus vínculos con el gobierno cubano.

ENETEC S.A. es una empresa estatal cubana dedicada al comercio mayorista de combustibles y lubricantes. Fue incluida en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC en julio de 2026. Con base en esa remisión federal, esta administración revocó, con efecto inmediato, el Recibo de Impuesto Local de Negocios de Lux Sky Cargo Inc.

- ¿En qué disposiciones legales se sustentó la decisión de revocar de inmediato el recibo comercial del negocio?

La autoridad proviene de la ley estatal y del Código del Condado Miami-Dade.

Estatuto de la Florida § 205.0532 y Código del Condado Miami-Dade § 8A-175.1.

- Una vez revocado el recibo, ¿qué consecuencias enfrenta Lux Sky Cargo y puede continuar operando en Miami-Dade?

La consecuencia inmediata es la revocación del Recibo de Impuesto Local de Negocios de la compañía. Continuar operando sin un Recibo de Impuesto Local de Negocios puede dar lugar a acciones adicionales de cumplimiento, incluyendo multas y otras consecuencias conforme a la ley estatal y al Código del Condado.

Esta medida no sustituye la jurisdicción de las agencias federales en materia de sanciones, controles de exportación, ni las competencias de la OFAC, el Departamento de Comercio o el Departamento de Estado.

- ¿La compañía fue notificada y tuvo oportunidad de presentar su posición? ¿Qué vías tiene para apelar la decisión?

Sí. Toda empresa afectada tiene derecho al debido proceso y tiene derecho a apelar.

- ¿Hubo comunicación de esta información con OFAC u otras autoridades federales o estatales para una eventual investigación?

La información que dio origen a esta medida proviene de agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley. Nuestra administración trabaja de manera rutinaria con agencias de aplicación de la ley a nivel federal, estatal y local, y mantenemos una sólida relación de trabajo con todas ellas. Estamos en contacto constante como socios.

- Más allá de este caso, ¿su oficina mantiene bajo revisión a otros emprendimientos que pudieran tener relaciones comerciales con entidades sancionadas vinculadas al gobierno cubano?

Sí. Esta administración ha estado revisando la actividad comercial relacionada con Cuba, bajo nuestra autoridad, desde el año pasado, y ese trabajo continúa.

Nos tomamos nuestro deber muy en serio. Continuaremos actuando caso por caso cuando la información indique que un negocio podría estar operando en violación de la ley o haciendo negocios con entidades sancionadas vinculadas a la dictadura comunista y socialista de Cuba.

- ¿Cuál es el mensaje para las empresas que operan en Miami-Dade y mantienen negocios con entidades sancionadas por Estados Unidos?

El mensaje es claro: Miami-Dade no será utilizado como base de operaciones para negocios que violen la ley y realicen comercio no autorizado en contradicción con la ley federal y con la postura de esta nación frente a la dictadura comunista y socialista de Cuba.

Las empresas que operan en este condado deben cumplir la ley federal, estatal y local. Los negocios que operan legalmente no tienen nada que temer. Los que no lo hagan enfrentarán las consecuencias que la ley autoriza a esta oficina a imponer.

Temas
Te puede interesar

Médico crea puente para aliviar costos de tratamientos contra el cáncer

La Ermita de la Caridad: un santuario que reúne a los latinos en Miami

Dominicoamericana alcanza liderazgo en la junta de gobernadores de Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
ECONOMíA

Reserva Federal sube la tasa referencial de interés ¿Cuál es el impacto?

Carros importados a Cuba tras su descarga en Mariel. (JORGE L. VALDÉS BARTUTIS / X)
Florida

Miami-Dade retira licencia a Lux Sky Cargo por nexos con entidad cubana sancionada por EEUU

Los jugadores del Real Madrid lucen camisetas en apoyo a la gente de Ceuta antes del partido de la liga española entre el Elche CF y el Real Madrid CF en el Estadio Martínez Valero de Elche, el 15 de septiembre de 2026.
Fútbol

Mbappé, en el centro de las críticas por la camiseta de Ceuta

Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

Ocean Drive, en Miami Beach
PASEO PEATONAL

Ocean Drive se encamina a un cierre vehicular de cuatro meses

Te puede interesar

Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Ocean Drive, en Miami Beach
PASEO PEATONAL

Ocean Drive se encamina a un cierre vehicular de cuatro meses

Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg
JUSTICIA

Corte de Nueva York evaluaría en octubre arresto domiciliario de Cilia Flores

Imagen del NHC este jueves 17 de septiembre de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

AL98 aumenta potencial ciclónico, pero sigue lejos de Florida

El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en X que la junta directiva del Centro Kennedy cambiará el nombre del edificio a Centro Trump-Kennedy.
POLÉMICA

Aumentan rumores de demolición del Kennedy Center