miércoles 16  de  septiembre 2026
Florida

Miami-Dade retira licencia a Lux Sky Cargo por nexos con entidad cubana sancionada por EEUU

El recolector de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció la medida tras recibir una remisión de agencias federales que indica que Lux Sky Cargo tiene negocios con ENETEC S.A., entidad sancionada por EEUU

Carros importados a Cuba tras su descarga en Mariel. (JORGE L. VALDÉS BARTUTIS / X)

Carros importados a Cuba tras su descarga en Mariel. (JORGE L. VALDÉS BARTUTIS / X)

(JORGE L. VALDÉS BARTUTIS / X)
Carros importados que llegan a La Habana, Cuba.

Carros importados que llegan a La Habana, Cuba.

Cortesía Facebook Maravana Cargo Inc
Por Alejandro Sardi

MIAMI — Las autoridades del condado de Miami-Dade revocaron la licencia de la empresa de envío de automóviles y mercancía Lux Sky Cargo, de la ciudad estadounidense de Miami a Cuba, con el argumento de que tiene nexos con el régimen en La Habana en medio de las sanciones de la Administración de Donald Trump.

El recolector de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció la medida tras recibir una remisión de agencias federales que indica que Lux Sky Cargo tiene negocios con Enetec S.A., entidad sancionada el 11 de julio pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

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Enetec, S.A., es una empresa estatal de importación, exportación y comercialización de combustibles; Coreydan S.A., dedicada a importar combustible subsidiado desde México, entre otros.

Es una compañía que Washington vincula con el régimen cubano y se dedica al comercio mayorista de combustible y lubricantes.

"No vamos a mirar hacia otro lado cuando la información indique que una empresa podría estar operando en violación de la ley o haciendo negocios con entidades sancionadas vinculadas a la dictadura comunista y socialista de Cuba", declaró Fernández en un comunicado.

Autos de lujo a la isla

Lux Sky Cargo anunciaba en sus redes sociales que tenía autorización para enviar "cualquier camión" desde el sur de Florida a la isla y autos de marcas como Audi, Porsche, BMW, Volkswagen y Suzuki por un precio regular de 4.500 dólares.

Las sanciones de la administración estadounidense han motivado a gobiernos locales en el sur de Florida, hogar de la mayor diáspora cubana en Estados Unidos, a revocar licencias de negocios con nexos con La Habana.

El pasado 5 de junio venció el periodo de gracia otorgado por Washington a empresas extranjeras con presencia en Cuba para romper sus vínculos con la isla antes de enfrentar represalias, como parte de la presión ejercida sobre el régimen del designado Miguel Díaz-Canel y la familia del exgobernante Raúl Castro.

Solo en junio, EnviosCuba.com, una de las principales plataformas para que los cubanos en Estados Unidos envíen víveres a la isla, suspendió sus operaciones. Además, el condado de Miami-Dade revocó la licencia fiscal local de Vanguard Energy, una empresa que pretendía exportar a Cuba 250.000 barriles de combustible.

Fernández anunció en febrero que emitió casi 4.000 avisos de cumplimiento "a negocios que podrían estar realizando actividades comerciales relacionadas con la dictadura socialista y comunista de Cuba".

FUENTE: Con información de EFE

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