jueves 17  de  septiembre 2026
JUSTICIA

Corte de Nueva York decide arresto domiciliario de Cilia Flores a partir del 8 de octubre proximo

El juez federal Alvin Hellerstein fijó audiencia para analizar la solicitud de la esposa de Nicolás Maduro por problemas de salud, mientras avanza el proceso

Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg

Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg

EFE/Jane Rosenberg
Por Julián Varela

NUEVA YORK.- La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 8 de octubre próximo la audiencia en la que decidirá si es procedente la solicitud de Cilia Flores, esposa del depuesto dictador Nicolás Maduro, de salir de prisión a cambio de un arresto domiciliario en una vivienda privada en la ciudad, mientras prosigue el proceso penal.

El juez federal Alvin K. Hellerstein escuchará en la audiencia programada los alegatos de la defensa y de la justicia estadounidense, según un cronograma establecido, para tomar la decisión que no necesariamente anunciaría el mismo día, se informó.

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El 10 de septiembre, el equipo de la defensa de Flores pidió al juez que se le otorgue a su cliente el arresto domiciliario argumentando que padece "problemas de salud" que requieren de un tratamiento que no presta la cárcel federal de Brooklyn donde ella permanece desde enero pasado.

Los abogados garantizan vigilancia permanente para evitar fuga, según el escrito consignado en la Corte.

La Fiscalía se opuso a la petición que representaría libertad condicional para Flores con cargos de conspiración en el narcotráfico y otros delitos federales que comprometerían la seguridad estadounidense.

Antes de la audiencia de Cilia Flores

Una orden de la Corte dada a conocer ayer miércoles fijó la audiencia para el 8 de octubre próximo, previo cumplimiento de un cronograma judicial, informó el abogado Nizar El Fakih, quien sigue el proceso penal, en la red X.

Así, el 23 de septiembre próximo, la Fiscalía deberá presentar los argumentos jurídicos de la oposición a la solicitud de Flores.

Los abogados, por su parte, tendrán hasta el 30 de septiembre para hacer formular su réplica a la consideración fiscal.

Según la defensa, Flores ha presentado desde abril episodios de opresión en el pecho que han requerido del uso de un inhalador, dificultad para respirar, frecuencia cardiaca acelerada, dolor torácico y mareos ocasionales, además de problemas digestivos, pérdida de dos muelas y dificultades para dormir, según reportes.

Expertos penalistas han avanzado opiniones que apuntan hacia una posible negativa del juez, basados en casos históricos en que el arresto domicialiario ha sido negado a personas procesadas por delitos federales.

FUENTE: Con información de red X, lapatilla.com

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