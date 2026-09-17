jueves 17  de  septiembre 2026
Fútbol

Mbappé, en el centro de las críticas por la camiseta de Ceuta

Mbappé explicó que su gesto buscaba mostrar solidaridad tanto con Ceuta como con los migrantes fallecidos tras la crisis migratoria registrada en el enclave español

Los jugadores del Real Madrid lucen camisetas en apoyo a la gente de Ceuta antes del partido de la liga española entre el Elche CF y el Real Madrid CF en el Estadio Martínez Valero de Elche, el 15 de septiembre de 2026.

Los jugadores del Real Madrid lucen camisetas en apoyo a la gente de Ceuta antes del partido de la liga española entre el Elche CF y el Real Madrid CF en el Estadio Martínez Valero de Elche, el 15 de septiembre de 2026.

Jose Jordan / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La decisión de Kylian Mbappé de no mostrar por completo una camiseta de apoyo a la población de Ceuta desató una intensa polémica en España, con repercusión también en Francia, después de las críticas de sectores de la derecha y la extrema derecha contra la estrella del Real Madrid.

El futbolista francés, junto a sus compañeros Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté, quedó en el centro de la controversia tras utilizar parcialmente una camiseta de apoyo a Ceuta, el enclave español situado en el norte de África, antes del partido del Real Madrid contra el Elche del martes.

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Los tres jugadores llevaron la camiseta enrollada a la altura del pecho, lo que impedía leer completamente el mensaje "Todos somos caballas", en referencia al gentilicio utilizado para los habitantes de Ceuta.

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y llegaron incluso al Congreso de los Diputados, en Madrid, donde la inmigración se perfila como uno de los temas centrales del debate político de cara a las próximas elecciones generales.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó que sintió "vergüenza ajena" al observar el gesto de los jugadores.

Por su parte, José María Figaredo, diputado de Vox, cuestionó la actitud de los futbolistas y señaló que "los españoles son muy libres de sentirse indignados con tres millonarios que viven en España y que luego no apoyan a los españoles".

También el grupo radical de aficionados del Real Madrid Ultras Sur, vinculado a la extrema derecha y que tiene prohibido el acceso al estadio Santiago Bernabéu, calificó de "inaceptable" la actitud de los jugadores y reclamó una disculpa pública.

La controversia se produjo en medio de un intenso debate sobre la situación migratoria en Ceuta. A finales de julio, decenas de migrantes entraron al enclave español desde Marruecos, provocando una crisis que generó fuertes tensiones y protestas en la ciudad.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el cuarto gol de su equipo en un partido contra el Rayo Vallecano, el 12 de septiembre de 2026.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el cuarto gol de su equipo en un partido contra el Rayo Vallecano, el 12 de septiembre de 2026.

Mbappé explicó su decisión

Ante el aumento de las críticas, Mbappé explicó su decisión en declaraciones publicadas el miércoles por el diario deportivo AS.

"Tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador, soy humano", afirmó el delantero francés.

"Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", añadió.

Mbappé señaló que no pretendía establecer una prioridad entre las personas afectadas por la situación y defendió un mensaje de solidaridad hacia las víctimas.

El delantero del Real Madrid ya se ha pronunciado anteriormente sobre cuestiones extradeportivas, especialmente contra el racismo y frente a la extrema derecha francesa.

Sus declaraciones también provocaron críticas en Francia. Julien Odoul, diputado y portavoz de Agrupación Nacional, cuestionó al futbolista y calificó su comportamiento de "pequeña chusma" durante una intervención en el canal CNews.

La eurodiputada Marion Maréchal también criticó al jugador y preguntó por qué, a su juicio, existe solidaridad con determinados colectivos y no con los europeos.

La polémica también alcanzó a Vinícius Júnior, quien ha asumido un papel activo en la lucha contra el racismo después de haber recibido insultos en distintos estadios durante su carrera.

El debate sobre la camiseta de Ceuta se produce además en un contexto de creciente discusión política sobre la inmigración en España. El Partido Popular y Vox han cuestionado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria y han criticado sus políticas en materia de inmigración.

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