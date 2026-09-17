AL98 aumenta potencial ciclónico, pero sigue lejos de Florida

MIAMI. — Una pequeña área de baja presión identificada como AL98 mostró señales de mayor organización en el Atlántico subtropical, lo que llevó al Centro Nacional de Huracanes (NHC) a elevar a 40% su probabilidad de convertirse en depresión tropical.

En su boletín de las 2:00 a. m. de este jueves, la agencia ubicó la perturbación varios cientos de millas al este de Bermudas. Los aguaceros y las tormentas eléctricas asociados con la baja presión presentaban una organización superior a la observada en jornadas anteriores.

La posibilidad de formación aumentó a 40% tanto durante las próximas 48 horas como dentro de siete días. Un día antes, el NHC calculaba probabilidades de 20% a corto plazo y 30% para la siguiente semana.

Las condiciones ambientales podrían favorecer algún desarrollo adicional mientras AL98 se desplaza lentamente hacia el oeste este jueves. El pronóstico indica que la baja presión podría girar hacia el sur el viernes y permanecer sobre aguas abiertas del Atlántico subtropical.

Sin amenaza inmediata

Por su ubicación y el movimiento previsto, la perturbación no representa una amenaza inmediata para Florida, el Caribe ni la costa este de Estados Unidos. Tampoco se han emitido vigilancias o avisos relacionados con el fenómeno.

AL98 es una designación utilizada para identificar y monitorear una perturbación que podría desarrollarse, pero no significa que exista una tormenta tropical. Para convertirse en depresión, el área de baja presión debe establecer una circulación cerrada y mantener tormentas organizadas alrededor de un centro definido.

Si posteriormente alcanza vientos sostenidos de al menos 39 millas por hora, recibiría el nombre de Fay, el siguiente disponible en la lista de la temporada de 2026.

El NHC todavía no ha declarado la formación de un ciclón ni ha publicado una trayectoria oficial. Por esa razón, los recorridos mostrados por modelos meteorológicos representan escenarios posibles y pueden cambiar conforme se recopilen nuevas observaciones.

Temporada inusualmente tranquila

La perturbación aparece durante una temporada ciclónica caracterizada por una actividad notablemente inferior a la habitual. Hasta este jueves no existían ciclones tropicales activos en la cuenca atlántica, de acuerdo con el NHC.

El Atlántico aún no ha producido su primer huracán de 2026, pese a que la temporada ya superó el 10 de septiembre, fecha que marca climatológicamente su punto de mayor actividad.

La calma ha estado vinculada, entre otros factores, con fuertes vientos en las capas altas de la atmósfera. Esa cizalladura —cambios en la velocidad o dirección del viento a distintas alturas— puede desarticular las tormentas e impedir que desarrollen una estructura sólida.

Aunque AL98 mantiene una posibilidad moderada de formación, todavía es demasiado pronto para determinar si evolucionará más allá de una depresión tropical. La temporada concluye oficialmente el 30 de noviembre y Florida permanece expuesta a eventuales desarrollos más cercanos durante el otoño.