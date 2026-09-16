Florida registra cuarta muerte por bacteria "comecarne" en 2026

MIAMI. — Una persona residente en el condado Broward murió tras contraer Vibrio vulnificus, la bacteria conocida popularmente como “comecarne”, con lo que aumentó a cuatro el número de fallecimientos relacionados con este patógeno en Florida durante 2026.

El Departamento de Salud de Florida confirmó que Broward acumula dos casos este año, uno de ellos mortal. Reportes periodísticos basados en datos sanitarios identifican a la víctima como una persona de entre 75 y 79 años, aunque las autoridades no han revelado su nombre ni las circunstancias del contagio.

Tampoco se ha determinado públicamente si la infección ocurrió después de consumir mariscos contaminados o por la exposición de una herida a aguas costeras.

Florida había documentado 21 casos y cuatro muertes hasta las 11:00 a. m. del 10 de septiembre. Los otros fallecimientos se registraron en los condados Bay, Marion y Palm Beach. Miami-Dade también reporta dos pacientes infectados, pero ninguno murió.

Dos vías de contagio

La Vibrio vulnificus se encuentra naturalmente en aguas saladas y salobres, sobre todo cuando las temperaturas aumentan. Las personas pueden infectarse al consumir ostras u otros mariscos crudos o poco cocidos, pero también cuando una cortadura, quemadura, tatuaje reciente o lesión entra en contacto con agua contaminada.

La expresión “comecarne” no significa que la bacteria devore literalmente el cuerpo. El término alude a que algunas infecciones pueden provocar fascitis necrosante, una afección grave que destruye rápidamente la piel y los tejidos alrededor de una herida.

Si se ingiere, la bacteria puede causar vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre y escalofríos. Cuando alcanza el torrente sanguíneo, puede provocar lesiones cutáneas, una caída peligrosa de la presión arterial y choque séptico.

El Departamento de Salud advierte que aproximadamente la mitad de las infecciones sanguíneas por este microorganismo resultan mortales. El tratamiento puede requerir antibióticos, cuidados intensivos y, en los cuadros más graves, la amputación de una extremidad.

Quiénes enfrentan mayor riesgo

Las personas con enfermedades hepáticas, cirrosis, cáncer, trastornos relacionados con la acumulación de hierro, alcoholismo o un sistema inmunitario debilitado presentan una mayor probabilidad de sufrir complicaciones. El riesgo también aumenta entre adultos mayores.

Las autoridades aconsejan cocinar completamente los mariscos y evitar la contaminación cruzada con otros alimentos. Quienes tengan una herida abierta deben mantenerse alejados del agua salada o salobre, o cubrir la lesión con un vendaje impermeable.

Ante enrojecimiento, dolor intenso, inflamación, ampollas o fiebre después de entrar al mar, se recomienda buscar atención médica inmediata.

El balance de 2026 permanece por debajo de los registros recientes. Florida cerró 2025 con 33 casos y cinco muertes, mientras que en 2024 contabilizó 82 contagios y 19 fallecimientos. Ese aumento estuvo relacionado en parte con las inundaciones provocadas por el huracán Helene, que incrementaron la exposición a aguas contaminadas.