jueves 17  de  septiembre 2026
PASEO PEATONAL

Ocean Drive se encamina a un cierre vehicular de cuatro meses

Miami Beach aprobó convertir en paseo peatonal el tramo entre las calles Quinta y 15 durante la temporada turística, pero necesita permisos del Condado y coordinación estatal

Ocean Drive, en Miami Beach

Ocean Drive, en Miami Beach

CORTESÍA PAOLA SERNA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Ocean Drive podría permanecer cerrada al tránsito vehicular desde el Día de Acción de Gracias hasta finales de marzo de cada año, después de que la Comisión de Miami Beach respaldara por unanimidad una propuesta para ampliar el espacio destinado a peatones.

La medida abarcaría el tramo entre las calles Quinta y 15, uno de los sectores más visitados del distrito histórico Art Déco. La Comisión votó 7-0 para solicitar las autorizaciones necesarias y avanzar hacia la conversión permanente del corredor en un paseo libre de automóviles.

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El proyecto inicial contemplaba reabrir la vía después del Día de San Valentín, pero los comisionados extendieron el periodo hasta marzo, cuando Miami Beach recibe grandes concentraciones de visitantes por las vacaciones de primavera.

¿Por qué decide el Condado?

Aunque Ocean Drive se encuentra dentro de Miami Beach, las autoridades municipales no pueden modificar por sí sola su circulación. El Código de Miami-Dade concede al Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado jurisdicción exclusiva sobre la ingeniería de tránsito en las vías del territorio condal, incluidas las calles municipales.

El cierre también podría alterar el acceso a Collins Avenue, que forma parte de la carretera estatal A1A. Por esa razón, el Condado debe analizar el plan de circulación, otorgar los permisos y coordinarlo con el Departamento de Transporte de Florida.

Una resolución condal aprobada en mayo ya ordenó agilizar la revisión de futuras solicitudes para peatonalizar Ocean Drive, siempre que cumplan los requisitos estatales.

Comercios divididos

La comisionada Laura Domínguez, patrocinadora de la propuesta, afirmó que numerosos negocios han reportado mayores ventas cuando la calle permanece cerrada a los automóviles.

Según la legisladora, las restricciones aplicadas durante las festividades, encuentros vinculados con la Copa Mundial y fines de semana de gran afluencia funcionaron satisfactoriamente.

Por su parte, Tom Glassie, representante del Avalon Hotel, también apoyó el cambio y sostuvo que experiencias anteriores mejoraron el ambiente comercial, la seguridad y la limpieza del corredor.

Sin embargo, otros hoteles y comercios expresaron preocupación por el acceso de huéspedes, las entregas de mercancías, el servicio de valet parking y el traslado del tránsito hacia Collins y Washington Avenue.

La administración municipal deberá diseñar horarios de carga, rutas alternas y mecanismos de acceso para residentes y vehículos de emergencia antes de recibir el permiso.

Ocean Drive ha experimentado distintas configuraciones desde mayo de 2020, cuando fue cerrada durante la pandemia. Los vehículos regresaron parcialmente en 2022, mientras la ciudad estudiaba una solución definitiva.

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