DeSantis aboga por reformar el sistema educativo de Florida

“Las medidas están dirigidas a ayudar a los maestros, reclutar y retener a nuevos docentes bien calificados para que los estudiantes sientan su liderazgo en las aulas”.

DeSantis anunció la creación de una propuesta que ha llamado "Teacher´s bill of Right" o Declaración de los Derechos del Maestro "para asegurarnos que aquellos docentes que hagan bien su trabajo estén protegidos y puedan sufrir ninguna represalia. Estableceremos un procedimiento para que los maestros puedan notificar al Estado, si sus derechos como educador han sido violados. Nos aseguraremos de que el Departamento de Educación los investigue de forma rápida".

Rememoró que desde que llegó a la gobernación los fondos para incrementar los salarios de los maestros se expandió en 2 mil millones de dólares. Habló sobre los resultados de su política educativa. Según el gobernador, el promedio de plazas vacantes en las escuelas de otros estados es de 3, mientras que en Florida es de 1.6 vacantes por plantel. Aunque reconoció que existen partes en el Estado donde dicho promedio es superior. “Sobre todo en las áreas donde el nivel de vida es más alto [Miami-Dade]”.

“Algo que estaba pasando era que cuando se incrementaban los fondos para los Distritos escolares y esto no significaba que se incrementarían los salarios de los maestros. Ya que cada distrito podía utilizarlos en cualquier cosa. Por ello creamos una categoría especial en el fondo de educación destinada a incrementar el salario. El pasado año, nos centramos en mejorar el salario mínimo y en este, queremos depositar mil millones de dólares, cuando se apruebe la iniciativa. Los fondos propuestos sumarian 3 mil millones de dólares en salario de los maestros, desde el año 2020. “Algo que nunca se había hecho a ese nivel en Florida”.

Instó a los nuevos miembros de los distritos escolares a liderar el empoderamiento de los maestros para que puedan practicar su labor docente en un buen entorno de aprendizaje, algo que el estado va a legislar.

En una parte de su alocución, abordó el papel que desempeñan los sindicatos. “Queremos estar seguros de que los cheques de los maestros estén protegidos. Si aprobamos la reforma, ya no podrán hacer una reducción automática del pago de la membresía. Si un maestro quiere enviar el dinero a su organización gremial, no hay problema, es su opción. Pero tener una reducción automática del salario y que sean los propios sindicatos quienes señalen cuánto se debe aportar, eso no es correcto”, enfatizó.

Focos políticos

“Tampoco debería haber en las escuelas esos focos políticos propiciados por los sindicatos. Lo pueden tener en el tiempo privado de cada cual, pero no usando horario público”.

“Si eres alguien que trabaja para los sindicatos de maestros, no deberías ingresar más que los educadores mejores pagados del estado. Sin embargo, vemos a esas personas con grandes salarios y sus representados ganando la mitad de lo que ellos. ¿Acaso eso tiene sentido y es justo?

Más adelante, afirmó estar buscando hacer algunas reformas en los términos de las personas elegidas para las juntas de los distritos. “Logramos limitar los términos a 12 años, pero creo que podemos hacer más, para que el límite sea 8 años. Ocho años es tiempo suficiente para poner en práctica cualquier idea y los cambios que necesita el sistema. Pero ahí hay personas que llevan 20 años.

DeSantis dijo que era significativo que el incremento salarial firmado en mayo pasado, “a estas alturas, no todos los distritos lo han aplicado. Algunos esperaron a que pasaran las elecciones, otros no lo han hecho. Es un ejemplo de cómo los sindicatos hacen su juego político”.

“Si tienes el dinero que permite incrementar el salario, pagar debería ser prioritario”.

“A lo mejor, estos mil millones de dólares, de alguna forma, deberíamos codificarlos. Si no se usan en un tiempo determinado, entonces los pierdes. Tomar el incremento salarial como rehén está mal y solo sirve para herir a los maestros cuando deberíamos estar ayudándolos”.

Por su parte Manny Diaz, comisionado de educación del estado, sostuvo cuando se habla de educación en Florida hay que hablar de garantizar los derechos de los padres, el derecho de los estudiantes a elegir escuelas y el derecho de los maestros.

“Tenemos que asegurarnos de que los sindicatos se aparten y que este dinero vaya directamente, y de forma inmediata, al bolsillo de los docentes”.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce