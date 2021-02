Detalles del medio tiempo del Super Bowl

Su éxito Starboy, cerca de dos billones de vistas en YouTube, y otras de sus creaciones como Can’t feel my face y I feel it coming superan el billón de vistas cada una.

“Todos hemos crecido viendo a los más grandes artistas del mundo cantando en el Super Bowl, y uno solo puede soñar en llegar algún día a esa posición”, dijo el artista. “Me siento humilde, honrado y extasiado en estar en el centro del scenario este año”.

La escenografía fue espectacular y se recreó un ambiente urbano y con los danzarines enmascarados para hacer la coreografía en estos tiempos de coronavirus.

Apenas 12 minutos duró el show de Weeknd, pero bastó para mostrar su enorme talento. Nunca se sabe cuánto paga Pepsi, auspiciador de este show a los artistas que lo animan. Eso es un secreto de estado, pero lo que es cierto que los celebres cantantes han estado ahí siempre.

En efecto, los más grandes cantantes y grupos musicales de todos los tiempos y en los más diversos géneros han animado el Half Time Show. Ahí están los nombres de Ella Fitzgerald, Paul McCartney, Michael Jackson, The Rolling Stones, The Who, James Brown, The Temptations, Sting, Bruce Springteen, Stevie Wonder, Diana Ross, Madonna, Prince, Lady Gaga, Aerosmith, U2, Phil Collins, Beyonce, Chubby Checker, Janet Jackson y Gloria Estefan, entre otros.

Desde que empezó a disputarse el Super Bowl en 1967 siempre había un espectáculo a mitad del partido, pero en la primera época la actuación era reservada para las bandas musicales de las universidades.

En 1993 la presentación de Michael Jackson produjo un antes y un después, el rating subió de una manera tan significativa que se convirtió en uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión de Estados Unidos.

A partir de entonces, la NFL realizó deliberados esfuerzos para conseguir a los mejores artistas.

Desde el 2013, Pepsi Cola auspicia el Show de MedioTiempo. Y desde el año pasado, la empresa Roc Nation de Shawn “JAY-Z” Carter, participa en la selección del artista estelar.

En el Super Bowl 2020 en Miami, considerado el último gran evento realizado en Estados Unidos antes de la pandemia, Roc Nation en su debut eligrió a Jennifer López y Shakira, quienes sacudieron con su ritmo en el Hard Rock Stadium en la primera vez que dos mujeres ocupaban el centro del espectáculo del juego máximo de la NFL.

Tampa ha sido cinco veces anfitrión del Super Bowl.

En su estreno en 1984, las bandas de University of Florida y de Florida State University animaron el show. En 1991 entraron en acción The New Kids in the Block. En el 2001 compartieron la presentación estelar Aerosmith y Britney Spears y el el 2009 el espectáculo corrió por cuenta de Bruces Springsteen y The E Street Band.

El cantante de música country Eric Church y la cantante de soul Jazmine Sullivan tuvieron a su carta la interpretación del Himno Nacional de Estados Unidos.

Y la poetiza Amanda Morgan, quien leyó uno de sus poemas en la inauguración de la presidencia de Joe Bedin, también recitó un poema especialmente para la ocasión.