Detienen en Miami a presunto cabecilla de grupo de grafiteros

Miami - De acuerdo con un informe del Departamento de Policía de Miami (MPD) el martes procedieron con la detención de un sujeto señalado como líder de un grupo de grafiteros que dejó su marca en varios edificios y estructuras de la ciudad, entre ellos el antiguo edificio de VITAS y el paso elevado de la Interestatal 395 (I-395).

Se trata de Paul Mario Hoyos, de 37 años de edad, conocido en el ambiente urbano como “TESOE”, quien enfrenta cargos de traspaso ilegal, robo y daños criminales, según informó el reporte policial.

La investigación señala que Hoyos habría coordinado varios actos de vandalismo en puntos muy visibles del condado de Miami-Dade. El caso más notorio ocurrió a finales de 2023, cuando la antigua edificación de VITAS, una torre de 19 pisos ubicada la 2 calle al suroeste de la ciudad, quedó completamente cubierto de grafitis, lo que obligó a su propietario a limpiar la fachada antes de la demolición.

Los detectives también lo vinculan con otras pinturas de gran visibilidad en el paso elevado de la autopista I-395, que alteraron la estética de uno de los corredores más transitados del sur de la Florida.

“El arresto de Hoyos es un paso importante en una investigación que continúa abierta y que ha generado varias pistas. El tiempo y la demolición de edificios no nos detuvieron. Gracias al trabajo constante de nuestro equipo, hemos retirado de las calles a un presunto vándalo en serie y seguiremos persiguiendo a todos los involucrados”, señaló Manny Morales jefe de la Policía de Miami adelantando que podrían realizarse más detenciones relacionadas con estos casos.