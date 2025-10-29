La escritora Zoé Valdés, próxima invitada de la tertulia "El Caimán ante el Espejo", en Hialeah

MIAMI.- La Biblioteca John F. Kennedy de Hialeah se prepara para recibir una nueva edición de la tertulia literaria “El Caimán ante el Espejo” , que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre de 2025, a las 2:00 p.m. En esta ocasión, la cita contará con una invitada especial: la reconocida escritora cubana Zoé Valdés , cuya trayectoria ha dejado una huella en la literatura contemporánea.

Zoé Valdés (La Habana, 1959) es una escritora cubana radicada en París. Su obra ha sido traducida a más de cuarenta idiomas, y ha recibido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Fernando Lara y el Premio Azorín de Novela, entre otros. Además, fue distinguida por el gobierno francés como Caballero de las Artes y las Letras.

El encuentro promete ser una tarde de conversación y cercanía con una autora que ha sabido llevar la voz de Cuba al mundo con fuerza, belleza y autenticidad.

Un espacio para el diálogo y la memoria

La tertulia “El Caimán ante el Espejo” es organizada por el escritor e investigador cultural Osvaldo Gallardo González, quien ha explicado que el nombre del proyecto se inspira en el ensayo homónimo de Uva de Aragón, un texto que desde hace tres décadas invita a reflexionar sobre la identidad cubana.

El proyecto cuenta con el respaldo de Grisel Torralbas, directora de la Biblioteca JFK, quien acogió la iniciativa como un aporte a la vida cultural de esa ciudad y como un esfuerzo por enriquecer la colección en español de la institución, una de las más amplias de Estados Unidos.

Tres años de encuentros literarios

Desde su creación, la tertulia se ha convertido en un punto de encuentro para escritores cubanos de distintas generaciones y corrientes estéticas. En palabras de Gallardo, este espacio ha sido “un ajuste de cuentas con nuestra historia y una celebración de la memoria cultural cubana”.

Con la presencia de Zoé Valdés, la tertulia reafirma su misión con el rescate de la memoria literaria de la diáspora cubana.

Evento: Tertulia El Caimán ante el Espejo

Fecha: Sábado, 15 de noviembre de 2025

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Biblioteca John F. Kennedy, 190 West 49th Street, Hialeah, FL 33012