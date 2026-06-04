jueves 4  de  junio 2026
SUEÑO CUMPLIDO

Diez años después de un rechazo, Marianela Ancheta cierra desfile de Luli Fama en Miami Swim Week

La ganadora de Miss Universe Cuba 2024 fue una de las protagonistas de la presentación de Luli Fama Swimwear durante Miami Swim Week. Ancheta aseguró que cerrar la pasarela de una marca para la que intentó trabajar hace más de una década representa uno de los momentos más significativos de su carrera

Marianela Ancheta, cierra el desfile de la firma Luli Fama Swimwear&nbsp;durante Miami Swim Week.

Marianela Ancheta, cierra el desfile de la firma Luli Fama Swimwear durante Miami Swim Week.

COLLAGE DLA/CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Hace más de diez años, Marianela Ancheta acudió a un casting de Luli Fama Swimwear con la ilusión de formar parte de una de las marcas más reconocidas de la moda de playa. No fue seleccionada. Una década después regresó para ocupar uno de los lugares más importantes de la pasarela: el cierre del desfile de la firma durante Miami Swim Week.

La modelo cubana, ganadora de Miss Universe Cuba 2024 y representante de la isla en el certamen Miss Universo, formó parte de la presentación de la reconocida marca durante uno de los eventos más importantes de la moda resort y de playa en Estados Unidos.

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Su participación tuvo un significado especial. Más allá de la visibilidad que ofrece una plataforma internacional como Miami Swim Week, el momento representó la culminación de una meta profesional que había permanecido pendiente durante años.

“Siempre había soñado con modelar para Lulifama, pero simplemente no se había dado. De hecho, hace más de 10 años fui a un casting de la marca y no me escogieron. Y hoy, después de tanto tiempo, terminé cerrando el desfile, algo que para mí fue enorme y muy significativo”, dijo Ancheta en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS.

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La reina cubana aseguró que la oportunidad estuvo cargada de simbolismo personal y profesional, al representar la materialización de una meta que había acompañado buena parte de su trayectoria.

“Modelar este sábado para Lulifama Swimwear fue una experiencia muy especial para mí. Siempre he admirado la energía, la esencia y el impacto de la marca, pero lo más bonito fue la conexión que sentí con la pasarela y conmigo misma. Fue uno de esos momentos en los que simplemente disfrutas lo que haces y agradeces cada paso del camino que te llevó hasta ahí”, expresó.

Detrás de ese momento hubo años de preparación, crecimiento profesional y metas que parecían postergadas, pero que finalmente encontraron su oportunidad.

“Me demuestra que nunca debemos dejar de intentarlo, porque las cosas llegan en el momento correcto”, afirmó.

El reconocimiento recibido durante el evento coincidió con una etapa de consolidación para la también modelo, cuya carrera ha ganado visibilidad dentro de la industria de la moda y la belleza en los últimos años.

“Me sentí muy feliz, segura y agradecida. Ver el cariño de la gente y cómo tantos medios me han destacado entre las figuras del evento me emocionó muchísimo, porque detrás de cada momento bonito hay mucho trabajo, disciplina y sacrificio que muchas veces las personas no ven”, señaló.

Asimismo, considera que atraviesa uno de los momentos más favorables de su vida, marcado por nuevos retos profesionales y una proyección cada vez mayor en el ámbito internacional.

“También siento que estoy en el mejor momento de mi vida, donde todo se ha alineado de una manera muy bonita y siento que vienen muchas cosas buenas. Estoy disfrutando mucho este proceso, creciendo personalmente y profesionalmente, y confiando más que nunca en todo lo que estoy construyendo”.

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Parte de esa evolución ha estado acompañada por colaboraciones con reconocidas figuras del sector y proyectos vinculados a importantes marcas internacionales.

“Además, estoy muy feliz y agradecida de trabajar con Jhon Martínez, un productor tan espectacular que he admirado desde siempre. Últimamente hemos estado trabajando muchísimo con marcas grandes como BALMAIN, Saks Fifth Avenue, entre otras, y eso también ha sido parte de este crecimiento tan bonito que estoy viviendo”, comentó.

Aunque celebra este nuevo logro, adelantó que ya trabaja en iniciativas relacionadas con el modelaje, la moda y la belleza, con la intención de continuar ampliando su presencia fuera de Estados Unidos.

“En cuanto a nuevos proyectos, vienen cosas muy lindas en el modelaje y también en el mundo de la moda y la belleza. Estoy enfocada en seguir creciendo internacionalmente, trabajar con marcas importantes y seguir construyendo proyectos que conecten con las personas desde algo más humano y auténtico. Quiero que cada paso que dé tenga propósito y deje una huella positiva”.

La historia de Marianela Ancheta en Miami Swim Week va más allá de una aparición en pasarela. Para ella, el desfile simboliza la recompensa a años de disciplina, preparación y constancia dentro de una industria altamente competitiva. Una década después de aquella audición que no tuvo el resultado esperado, regresó para ocupar uno de los lugares más visibles del espectáculo y confirmar que algunos sueños no llegan tarde: simplemente llegan cuando están listos para cumplirse.

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