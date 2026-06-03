Lo que presenta la escena en Miami esta semana

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Latin Grammy en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.

Rosalía llega al Kaseya Center para presentar el LUX Tour 2026 el jueves 4 de junio y el sábado 6. Más información en: www.kaseyacenter.com.

Jackie Gleason Theater

CA7RIEL & Paco Amoroso presentan su Free Spirit World Tour el viernes 12 de junio en el Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater. Más información y entradas a la venta en: www.ticketmaster.com.

Escena

Teatro Trail

El Intercambio es una comedia romántica dirigida por Yusnel Suárez que aborda el detrás de escena del mundo de los intercambios de pareja y cómo afecta a las relaciones convencionales. Funciones hasta el 27 de junio. Más información en: www.teatrotrail.com.

Artes visuales

Pérez Art Museum Miami

La exposición Shadows and Traces: Selections from PAMM’s Collection es una reflexión visual sobre la memoria, la identidad y las sutiles huellas de la experiencia a través de la fotografía y el grabado. La cita reúne obras de destacadas creadoras como Belkis Ayón, Consuelo Castañeda, Naomi Fisher, María Martínez-Cañas, Ana Mendieta y Joiri Minaya. Disponible hasta el domingo 7 de junio. Más información en: www.pamm.org.

Letras

Books & Books

Bolero: A Novel narra la historia de una abogada de Miami, cuya vida se transforma por un incendio que arrasa una de las casas adosadas de sus clientes. La autora Raquel Puig Zaldívar presenta su nueva novela el domingo 7 de junio en Books &Books, 265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información en: www.eventbrite.com.