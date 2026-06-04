Italia deja huella en Miami Swim Week con su primera participación oficial y su apuesta por el mercado estadounidense

Alessio Nanni, fue distinguido por su liderazgo y por su contribución a la promoción internacional de la moda italiana.

Más que una muestra comercial, Italian Riviera funcionó como una plataforma para fortalecer vínculos económicos y culturales entre Italia y Estados Unidos.

Las pasarelas, buscaron proyectar una visión integral del estilo de vida italiano, combinando diseño, hospitalidad, creatividad y excelencia.

MIAMI. – La primera participación oficial de Italia en Miami Swim Week dejó una de las iniciativas internacionales más visibles de la edición 2026 del evento y confirmó el creciente interés de las empresas italianas por ampliar su presencia en Estados Unidos.

Bajo el nombre Italian Riviera, la propuesta impulsada por la Italian Trade Agency (ITA) reunió a 23 marcas y diseñadores que participaron en Miami Swim Week – The Shows y Cabana Show Miami, dos de las principales plataformas internacionales dedicadas a los sectores de swimwear, resortwear y lifestyle.

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

El proyecto fue concebido como una oportunidad para presentar en Estados Unidos una nueva generación de empresas italianas vinculadas a la moda, los accesorios, la joyería y el diseño contemporáneo, al tiempo que facilitó encuentros entre compradores, representantes de showrooms, empresarios y profesionales procedentes de distintos mercados.

Miami Swim Week Más que una muestra comercial, Italian Riviera funcionó como una plataforma para fortalecer vínculos económicos y culturales entre Italia y Estados Unidos. NEW CONCEPT PR

Las actividades tuvieron como escenario principal el Conventional Center de Miami Beach y Mondrian South Beach, reuniendo a más de 600 invitados, entre compradores internacionales, empresarios, representantes de marcas, medios especializados y líderes de la industria interesados en conocer las colecciones presentadas por las firmas participantes.

La delegación europea estuvo integrada por más de una veintena de empresas y diseñadores que mostraron colecciones inspiradas en la tradición artesanal, la innovación y la identidad estética que caracterizan al sello Made in Italy, considerado uno de los principales referentes mundiales de la moda y el lujo.

Más allá de las pasarelas, la iniciativa buscó proyectar una visión integral del estilo de vida italiano, combinando diseño, hospitalidad, creatividad y excelencia manufacturera en una experiencia dirigida tanto a compradores como a consumidores interesados en productos con identidad propia.

La presencia italiana también puso de relieve el papel de Miami como punto estratégico para la expansión internacional de marcas europeas. Su condición de centro financiero, turístico y cultural continúa convirtiendo a la ciudad en una puerta de entrada hacia Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

Entre las autoridades presentes figuró el vicecónsul de Italia en Miami, Giacomo Montrasio, quien destacó la importancia de promover la cultura italiana a través de iniciativas que combinan intercambio comercial y proyección internacional.

“Italia es reconocida en todo el mundo por su creatividad, su diseño y su capacidad de transformar tradición en innovación. A través de iniciativas como ‘Italian Riviera’, buscamos acercar una parte auténtica de la cultura italiana a Estados Unidos”, expresó.

Miami Swim Week Alessio Nanni, fue distinguido por su liderazgo y por su contribución a la promoción internacional de la moda italiana. NEW CONCEPT PR

El proyecto también recibió reconocimiento dentro de la programación oficial de Miami Swim Week. Alessio Nanni, uno de los principales responsables, fue distinguido por su liderazgo y por su contribución a la promoción internacional de la moda italiana.

Asimismo, Erica Di Giovancarlo, una de las impulsoras de la presencia italiana en el mercado estadounidense, recibió un reconocimiento por su labor en la proyección internacional de las empresas y marcas participantes.

Durante la ceremonia, Nanni destacó la evolución del concepto Made in Italy y su capacidad para adaptarse a nuevas tendencias sin perder sus elementos distintivos.

“Italian Riviera representa una nueva expresión del Made in Italy: una combinación de excelencia, creatividad, artesanía y visión contemporánea”, afirmó.

La iniciativa se convirtió en una de las propuestas internacionales con mayor visibilidad durante la semana y permitió a numerosas empresas establecer contactos con ejecutivos del sector, operadores comerciales y representantes de la industria procedentes de diferentes países.

Más que una muestra comercial, Italian Riviera funcionó como una plataforma para fortalecer vínculos económicos y culturales entre Italia y Estados Unidos. La experiencia también confirmó que Miami continúa consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro para las industrias globales de la moda, el lujo y el estilo de vida, atrayendo a marcas interesadas en expandirse en algunos de los mercados más competitivos del mundo.