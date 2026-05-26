Diplomático de la Embajada de Cuba aparece en el foco de investigación federal en EEUU

MIAMI. – La participación de un diplomático cubano en reuniones con activistas y organizaciones estadounidenses ha generado nuevas interrogantes sobre el alcance de la actividad política y diplomática que representantes del régimen de La Habana desarrollan dentro de Estados Unidos, según reportes divulgados recientemente por medios nacionales.

Las publicaciones identifican a David Ramírez Álvarez , segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington, como uno de los participantes en encuentros celebrados con representantes de grupos de activismo y organizaciones que promueven cambios en la política estadounidense hacia la isla.

De acuerdo con la información divulgada, el funcionario intervino en una sesión estratégica realizada en California, donde se discutieron iniciativas legislativas, campañas de incidencia pública, prioridades políticas y mecanismos de organización relacionados con Cuba y las relaciones bilaterales entre ambos países.

Los reportes sostienen que durante esas reuniones se abordaron temas vinculados a esfuerzos de cabildeo, movilización ciudadana y coordinación de acciones destinadas a influir en el debate político sobre la política de la administración republicana hacia la dictadura castrista.

Aunque la participación de representantes diplomáticos en encuentros públicos no constituye por sí misma una actividad ilegal, especialistas en seguridad nacional han señalado en distintos análisis que las autoridades estadounidenses suelen observar con atención cualquier interacción que pueda estar relacionada con actividades de influencia promovidas por gobiernos extranjeros dentro del escenario político en el país.

La noticia adquiere especial relevancia debido al historial del régimen cubano de utilizar redes internacionales de apoyo para defender sus posiciones políticas y diplomáticas en distintas latitudes. Durante décadas, organizaciones de solidaridad, movimientos de activismo y grupos afines han respaldado campañas contra las sanciones estadounidenses y promovido políticas de acercamiento con el oficialismo en la isla.

Entre los colectivos mencionados en los reportes figuran CODEPINK, The People’s Forum, ANSWER Coalition, Party for Socialism and Liberation (PSL), BreakThrough News y Tricontinental. Representantes de estas organizaciones rechazan cualquier acusación de conducta impropia y sostienen que sus actividades forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, la participación política y el intercambio internacional.

Para numerosos integrantes de la comunidad cubana en el exilio, sin embargo, la presencia de funcionarios del régimen en espacios de activismo político dentro de EEUU genera preocupación. Diversos sectores consideran que el castrismo busca fortalecer redes de apoyo capaces de influir en la percepción pública y en iniciativas legislativas relacionadas con Cuba.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que ha acompañado durante décadas las relaciones entre ambas naciones: hasta qué punto el régimen cubano procura proyectar influencia política más allá de sus fronteras mediante organizaciones, activistas y estructuras alineadas con sus intereses.

Hasta el momento, las autoridades federales no han anunciado acusaciones formales contra Ramírez Álvarez ni han divulgado conclusiones relacionadas con las reuniones descritas en los reportes. No obstante, la difusión de estos encuentros ha reactivado el debate sobre el alcance de la actividad diplomática cubana en Estados Unidos y sobre los mecanismos utilizados por el régimen para promover sus posiciones dentro del país.