martes 26  de  mayo 2026
INFLUENCIA EXTRANJERA

Reportes revelan pesquisa federal sobre activistas y organizaciones vinculadas a Cuba

Medios estadounidenses informaron sobre una investigación que examina posibles violaciones a sanciones federales relacionadas con viajes, actividades políticas y coordinación con funcionarios cubanos. La pesquisa alcanzaría a unas 40 personas y ha puesto atención sobre una red de 145 organizaciones identificadas en diversos reportes

40 personas, 145 organizaciones y 1.000 millones de dólares en ingresos anuales bajo investigación federal en este caso.

40 personas, 145 organizaciones y 1.000 millones de dólares en ingresos anuales bajo investigación federal en este caso.

COLLAGE DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Una investigación federal relacionada con actividades vinculadas al régimen cubano ha colocado bajo escrutinio a decenas de activistas estadounidenses y ha reavivado el debate sobre la influencia extranjera y el cumplimiento de las leyes federales dentro de Estados Unidos.

Según reportes divulgados por medios de prensas estadounidenses, autoridades federales examinan posibles violaciones a regulaciones y sanciones vigentes relacionadas con viajes a Cuba, coordinación de actividades, financiamiento y otras iniciativas desarrolladas por ciudadanos americanos vinculados a proyectos de apoyo a la isla.

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De acuerdo con la información publicada, la pesquisa alcanzaría a aproximadamente 40 personas que participaron en caravanas, delegaciones y otras actividades relacionadas con Cuba. Los investigadores estarían revisando documentación financiera, registros de viaje y comunicaciones asociadas a esas iniciativas para determinar si existieron incumplimientos de la normativa federal.

Entre las personas mencionadas en los reportes figuran el comentarista político Hasan Piker y la activista Medea Benjamin, cofundadora de CODEPINK, ambos vinculados a iniciativas de solidaridad y a proyectos que promueven un acercamiento entre Washington y La Habana.

La investigación también ha puesto atención sobre una red integrada por alrededor de 145 organizaciones, colectivos y grupos de activismo identificados en distintas publicaciones periodísticas como promotores de campañas favorables al regimen cubano. Los reportes sostienen que dichas entidades manejan en conjunto cerca de 1.000 millones de dólares en ingresos anuales, aunque hasta el momento las autoridades federales no han confirmado públicamente que cada una de ellas sea objeto de una investigación individual.

Entre los mencionados en los reportes figuran CODEPINK, The People’s Forum, ANSWER Coalition, Party for Socialism and Liberation (PSL), BreakThrough News y Tricontinental. Por su parte, representantes de varios de estos colectivos rechazan cualquier acusación de conducta ilegal y sostienen que sus acciones forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y la participación política.

El caso ha vuelto a colocar en el centro de la discusión el alcance de las leyes estadounidenses sobre influencia extranjera y la supervisión de organizaciones que mantienen contactos o actividades relacionadas con gobiernos considerados adversarios estratégicos de la Casa Blanca.

Sectores conservadores han reclamado una aplicación más estricta de las regulaciones federales para impedir posibles operaciones de influencia política dentro del país, mientras organizaciones de izquierda denuncian lo que consideran intentos de criminalizar posiciones ideológicas y actividades de carácter humanitario.

La controversia surge además en un momento de renovado endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba y de creciente atención federal sobre redes de activismo que operan tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado acusaciones formales derivadas de esta investigación ni han divulgado conclusiones definitivas sobre el alcance de las pesquisas. Sin embargo, los reportes publicados han generado un intenso debate político sobre la relación entre determinadas organizaciones estadounidenses y el régimen cubano, así como sobre los mecanismos de supervisión aplicados por el gobierno federal en materia de seguridad nacional e influencia extranjera.

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