Disminuye tasa de salvación de mascotas en Florida

Rescate de mascotas en Florida

Audrey Lodato, Directora Regional Senior de Best Friends Animal Society, señaló: "Aunque Florida es uno de los estados con mayores sacrificios en el país, se han realizado esfuerzos significativos para formar asociaciones colaborativas que impulsen el rescate de mascotas".

"Jacksonville Humane Society, con el apoyo de Florida Leaders en salvamento, se ha convertido en un Super Mentor de Best Friends. Esta asociación utilizará un presupuesto de $2.7 millones, su conocimiento en la implementación de estrategias probadas y programas de salvamento para asistir a varios albergues en todo el estado en el aumento de sus esfuerzos de salvamento", dijo Lodato.

A nivel nacional, los datos revelan que 2.3 millones de perros y gatos fueron adoptados en 2023, lo que representa una disminución en comparación con 2019. Sin embargo, aproximadamente 415.000 animales adoptables fueron sacrificados en albergues el año pasado debido a la falta de adopciones suficientes y al aumento de ingresos.

Julie Castle, CEO de Best Friends Animal Society, enfatizó: "Aproximadamente 7 millones de personas en Estados Unidos planean adquirir una mascota este año, y si solo el 6% más de las personas eligieran adoptar en lugar de comprar sus mascotas, acabaríamos con el sacrificio de perros y gatos en los albergues de nuestra nación".

Embed - Best Friends Animal Society on Instagram: "Cada mascota merece un hogar – incluyendo a las mascotas de los albergues. Cuando no tienen un hogar corren el riesgo de ser sacrificados. En realidad, cada 90 segundos muere un perro o un gato en los albergues de Estados Unidos por no tener un lugar seguro al que llamar hogar. Cuando trabajamos juntos para traer a nuestros mejores amigos a casa, ayudamos a las mascotas a encontrar a la familia de sus sueños y damos un paso más cerca a que el país pare el sacrificio de mascotas en los albergues. Así que juntos podemos traer a nuestros mejores amigos a casa y Salvarlos a Todos. Visita el enlace en nuestra biografía para aprender más. " View this post on Instagram A post shared by Best Friends Animal Society (@bestfriends_enespanol)

La organización ha lanzado la campaña "Trae Amor a Casa" para fomentar la adopción y concienciar sobre los animales que aún necesitan hogar en todo el país.

Además de adoptar, se alienta a las personas a esterilizar a sus mascotas, ofrecerse como voluntarios en albergues, acoger temporalmente animales y apoyar programas comprobados de rescate de mascotas para ayudar a reducir el sacrificio innecesario en los albergues.

Embed - Best Friends Animal Society on Instagram: "Las mascotas merecen estar en casa. Contigo. Da hogar temporal o adopta en tu albergue local. #TraeAmorACasa" View this post on Instagram A post shared by Best Friends Animal Society (@bestfriends_enespanol)

La meta de Best Friends de alcanzar un país "no-kill" para 2025 sigue siendo un objetivo ambicioso respaldado por datos y colaboraciones estratégicas a nivel local y nacional.

Sobre Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es la organización líder en bienestar animal, que trabaja para lograr que para el año 2025 se haya puesto fin a la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos. Fundada en 1984, Best Friends es pionera en el movimiento “no-kill” y ha ayudado a reducir la cantidad de animales sacrificados en los albergues, de aproximadamente 17 millones por año a 415.000.

Best Friends lleva a cabo programas que salvan vidas en todo el país y tiene el santuario más grande del país. Trabajando en forma conjunta con una red de alrededor de 4.800 socios dedicados a promover el bienestar animal, Best Friends está trabajando para salvar a todas las mascotas, Save Them All®.

Si desea adoptar a una mascota, visite salvaunamascota.org

FUENTE: Best Friends Animal Society