Disney anuncia millonaria inversión y más empleos

La inversión proyectada contempla la transformación en curso del parque Epcot, la renovación de Splash Mountain y una serie de planes de parques denominados ‘cielo azul’ que la compañía presentó el año pasado durante su D23 Expo en California.

Epcot inauguró Remy’s Ratatouille Adventure a fines de octubre y también el año pasado presentó Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, una montaña rusa en el Wonders of Xandar Pavilion, basada en el planeta ficticio del Marvel Cinematic Universe. El parque también tiene un nuevo restaurante llamado Space 220.

Aún está por llegar a este parque un área alusiva a “Moana”, llamada The Journey of Water, un sendero al aire libre autoguiado donde los visitantes pueden jugar e interactuar con el agua, que está programado para abrir a fines de 2023.

La compañía se ha visto envuelta en una fuerte tensión con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo que condujo a ambas partes a presentar demandas judiciales que se encuentran en curso.

Disney es el empleador privado más grande de Florida, con una plantilla estimada de 75.000 trabajadores, y genera más de 75.000 millones de dólares en ingresos por turismo cada año.

La compañía también está actualizando varias de sus instalaciones hoteleras y resorts en Florida.