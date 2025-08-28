DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal

MIAMI.- El gobernador de Florida , Ron DeSantis , y el jefe de finanzas estatales ( CFO ) Blaise Ingoglia anunciaron este miércoles la citación a empleados del condado de Orange en el marco de una auditoría estatal conducida por el Departamento de Eficiencia Gubernamental ( DOGE ) .

Según explicaron, la medida responde a posibles intentos de obstrucción en la entrega de documentos y registros públicos relacionados con el gasto fiscal del condado.

“Los contribuyentes merecen transparencia”

Durante la conferencia, de este miércoles 27 de agosto en Orlando, DeSantis subrayó la gravedad de los hallazgos iniciales de los auditores estatales.

“Los contribuyentes del condado de Orange merecen algo mejor. Alterar registros públicos y encubrir decisiones de gasto irresponsables es inaceptable, y seguiremos trabajando para descubrir la verdad”, afirmó el gobernador.

Por su parte, Ingoglia recalcó que el objetivo de las citaciones es garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.

“Hoy hemos emitido citaciones para asegurar que Orange County rinda cuentas ante los contribuyentes y sea transparente en cómo utiliza los fondos públicos. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras los floridanos pagan más impuestos para sostener presupuestos inflados y derrochadores”, dijo el CFO.

El crecimiento del gasto en Orange County

De acuerdo con datos presentados por el DOGE, el Condado ha experimentado un incremento del 52% en la recaudación de impuestos ad valorem desde el año fiscal 2019-2020, lo que representa más de 330 millones de dólares adicionales para los contribuyentes.

El gasto general pasó de poco más de 1.000 millones de dólares en el año fiscal 2019-20 a más de 1.600 millones en el 2024-25, un aumento de 559 millones que equivale al 54%. Mientras tanto, la población del condado solo creció alrededor de un 10% en el mismo período, lo que, según el estado, demuestra un desfase entre ingresos, gastos y necesidades reales de la comunidad.

DOGE también señaló como preocupante la asignación de fondos a iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Entre estas partidas figura un gasto de 322.000 dólares para financiar un “disparity study”, que según las autoridades estatales se utilizó para justificar cambios en los contratos gubernamentales en función de resultados preestablecidos.

Citaciones obligatorias y cooperación

Las citaciones abarcan a empleados vinculados con decisiones de subvenciones, operaciones fiscales y administración de divisiones, quienes deberán entregar cualquier documento retenido o eliminado, y cooperar con los auditores. “La cooperación no es opcional”, subrayó el comunicado oficial.

Creación del DOGE y política fiscal estatal

El gobernador DeSantis creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) mediante la Orden Ejecutiva 25-44 en febrero de 2025, con el fin de supervisar la eficiencia y transparencia en gobiernos locales, estatales y universidades.

El anuncio se enmarca en la política de disciplina fiscal que DeSantis ha destacado en su gestión. Según cifras oficiales, Florida ha reducido casi un 50% de su deuda histórica respaldada por impuestos, ha logrado financiar completamente el fondo de reserva estatal y ha aprobado por segundo año consecutivo un presupuesto con reducción del gasto anual.

Condado de Orange

El condado de Orange tiene su sede en la ciudad de Orlando. Está dirigido por el alcalde Jerry Demings, del partido demócrata. El cuerpo legislativo condal lo conforma una Junta de Comisionados de siete miembros, compuesta por el alcalde y seis comisionados elegidos por sus respectivos distritos. Según el censo de 2020, Orange tiene una población de 1.4 millones de habitantes. Es el quinto condado más grande de Florida.