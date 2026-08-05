miércoles 5  de  agosto 2026
SUCESOS

Doral rinde homenaje a oficial fallecido y mantiene identidad bajo reserva

La alcaldesa Christi Fraga y el jefe Matthew Castillo resaltaron la calidad humana y la vocación de servicio del policía. MDSO descarta indicios de un acto criminal

Imagen referencial

Imagen referencial

IA D. C.
Fachada de la sede del Departamento de Policía de Doral.

Fachada de la sede del Departamento de Policía de Doral.

DORAL POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La Ciudad de Doral rindió homenaje a uno de sus oficiales de policía, cuyo fallecimiento provocó consternación dentro de la agencia y entre las autoridades municipales, que optaron por mantener bajo reserva su identidad.

La alcaldesa Christi Fraga y el jefe del Departamento de Policía, Matthew Castillo, difundieron pronunciamientos en redes sociales en los que destacaron la trayectoria de servicio del agente, su calidad humana y el compromiso que demostró con la seguridad de la comunidad.

Lee además
Ahymed Socorro Rodríguez, abogada cubana e hija de un funcionario diplomático del régimen de La Habana, se encuentra bajo custodia de ICE.
MIGRACIÓN

ICE mantiene detenida en Florida a hija de diplomático castrista expulsado de Estados Unidos
Imagen referencial
ORDEN JUDICIAL

¿Qué cambiará en la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida?

“Hoy despedimos no solo a un servidor público excepcional, sino a un hombre que llevó su placa con integridad, humildad y un inquebrantable sentido del deber”, expresó Fraga.

La alcaldesa también resaltó la amabilidad del oficial, su disposición para ayudar a los demás y la dedicación con la que desempeñó sus funciones. Esos valores, aseguró, permanecerán en la memoria de la ciudad y de quienes compartieron con él.

View this post on Instagram

A post shared by City of Doral (@cityofdoral)

Una pérdida dentro de la Policía

Castillo confirmó que el fallecido formaba parte del Departamento de Policía de Doral y reconoció el profundo dolor causado por su pérdida. La institución no ha divulgado su nombre, edad, rango ni años de servicio.

Las autoridades municipales tampoco ofrecieron información sobre las circunstancias de la muerte y concentraron sus declaraciones en honrar la memoria del agente.

La despedida incluyó una escolta policial hasta la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade, en Allapattah. Decenas de oficiales, entre ellos integrantes de la Policía de Doral, permanecieron en posición de atención y rindieron saludo durante la llegada del cuerpo.

Una gran bandera estadounidense fue desplegada desde la escalera de un camión de bomberos cerca de la morgue. El cuerpo también llegó cubierto con la bandera nacional como parte de los honores rendidos por sus compañeros.

Sin indicios de un acto criminal

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) informó que sus agentes acudieron poco después de las 6:20 a.m. del miércoles a las inmediaciones de Southwest 157th Avenue y Southwest 160th Street, en el área rural de Redland.

El Buró de Homicidios asumió la investigación debido a que el fallecimiento ocurrió fuera de la jurisdicción de Doral. Sin embargo, el portavoz del MDSO, Daniel D. Castillo, aclaró que no existen elementos que apunten a la participación de otra persona.

“Los detectives pueden confirmar que no se sospecha de un acto criminal”, declaró.

La causa y la manera de muerte permanecen pendientes de determinación por parte del médico forense. Las autoridades tampoco han informado si el agente se encontraba de servicio cuando ocurrió el hecho.

Temas
Te puede interesar

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados

Paul Renner lleva su campaña puerta a puerta por la Pequeña Habana

Fiscal de Florida pide investigar a jueza por fondos ligados al Ku Klux Klan y Sadistic Souls Motorcycle Club

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alfie Fanjul (izq.) y Raysa Herrera (der.) posan en el Lois Pope Life Center de la Universidad de Miami durante una cena benéfica a favor del Miami Project To Cure Paralysis, el 21 de marzo de 2006 en Miami, Florida. 
LUTO

Muere Alfonso "Alfy" Fanjul, el empresario cubanoamericano que reconstruyó un imperio azucarero tras el exilio

Ahymed Socorro Rodríguez, abogada cubana e hija de un funcionario diplomático del régimen de La Habana, se encuentra bajo custodia de ICE.
MIGRACIÓN

ICE mantiene detenida en Florida a hija de diplomático castrista expulsado de Estados Unidos

Imagen referencial
ORDEN JUDICIAL

¿Qué cambiará en la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida?

Amanecer lluvioso en Miami
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados

La caravana presidencial del presidente de EEUU, Donald Trump, llega al Trump National Golf Club Los Ángeles el 4 de agosto de 2026 en Rancho Palos Verdes, California.
Investigación

Arrestan a hombre armado en el club de golf de Trump antes de su visita a Los Ángeles

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 
Conflicto bélico

Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial
SUCESOS

Doral rinde homenaje a oficial fallecido y mantiene identidad bajo reserva

James Uthmeier, fiscal general de Florida, pide investigar a una jueza por presunta vinculación con organizaciones extremistas. 
BAJO LA LUPA

Fiscal de Florida pide investigar a jueza por fondos ligados al Ku Klux Klan y Sadistic Souls Motorcycle Club

El exmilitar llega a la comunidad como parte de su esfuerzo por conquistar el voto local. video
DECISIÓN 2026

Paul Renner lleva su campaña puerta a puerta por la Pequeña Habana

Amanecer lluvioso en Miami
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados