Doral rinde homenaje a oficial fallecido y mantiene identidad bajo reserva

Fachada de la sede del Departamento de Policía de Doral.

MIAMI. - La Ciudad de Doral rindió homenaje a uno de sus oficiales de policía, cuyo fallecimiento provocó consternación dentro de la agencia y entre las autoridades municipales, que optaron por mantener bajo reserva su identidad.

La alcaldesa Christi Fraga y el jefe del Departamento de Policía, Matthew Castillo, difundieron pronunciamientos en redes sociales en los que destacaron la trayectoria de servicio del agente, su calidad humana y el compromiso que demostró con la seguridad de la comunidad.

ORDEN JUDICIAL ¿Qué cambiará en la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida?

MIGRACIÓN ICE mantiene detenida en Florida a hija de diplomático castrista expulsado de Estados Unidos

“Hoy despedimos no solo a un servidor público excepcional, sino a un hombre que llevó su placa con integridad, humildad y un inquebrantable sentido del deber”, expresó Fraga.

La alcaldesa también resaltó la amabilidad del oficial, su disposición para ayudar a los demás y la dedicación con la que desempeñó sus funciones. Esos valores, aseguró, permanecerán en la memoria de la ciudad y de quienes compartieron con él.

View this post on Instagram A post shared by City of Doral (@cityofdoral)

Una pérdida dentro de la Policía

Castillo confirmó que el fallecido formaba parte del Departamento de Policía de Doral y reconoció el profundo dolor causado por su pérdida. La institución no ha divulgado su nombre, edad, rango ni años de servicio.

Las autoridades municipales tampoco ofrecieron información sobre las circunstancias de la muerte y concentraron sus declaraciones en honrar la memoria del agente.

La despedida incluyó una escolta policial hasta la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade, en Allapattah. Decenas de oficiales, entre ellos integrantes de la Policía de Doral, permanecieron en posición de atención y rindieron saludo durante la llegada del cuerpo.

Una gran bandera estadounidense fue desplegada desde la escalera de un camión de bomberos cerca de la morgue. El cuerpo también llegó cubierto con la bandera nacional como parte de los honores rendidos por sus compañeros.

View this post on Instagram A post shared by Doral Police Department (@doralpd)

Sin indicios de un acto criminal

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) informó que sus agentes acudieron poco después de las 6:20 a.m. del miércoles a las inmediaciones de Southwest 157th Avenue y Southwest 160th Street, en el área rural de Redland.

El Buró de Homicidios asumió la investigación debido a que el fallecimiento ocurrió fuera de la jurisdicción de Doral. Sin embargo, el portavoz del MDSO, Daniel D. Castillo, aclaró que no existen elementos que apunten a la participación de otra persona.

“Los detectives pueden confirmar que no se sospecha de un acto criminal”, declaró.

La causa y la manera de muerte permanecen pendientes de determinación por parte del médico forense. Las autoridades tampoco han informado si el agente se encontraba de servicio cuando ocurrió el hecho.