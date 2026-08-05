miércoles 5  de  agosto 2026
DECISIÓN 2026

Paul Renner lleva su campaña puerta a puerta por la Pequeña Habana

El aspirante republicano expuso sus propuestas sobre vivienda, seguros, seguridad y educación antes de las primarias del 18 de agosto

El exmilitar llega a la comunidad como parte de su esfuerzo por conquistar el voto local.

El exmilitar llega a la comunidad como parte de su esfuerzo por conquistar el voto local.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El aspirante republicano observa una de las partidas en el emblemático espacio de la Calle Ocho.

El aspirante republicano observa una de las partidas en el emblemático espacio de la Calle Ocho.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El aspirante republicano camina con parte de los voluntarios que respaldaron la iniciativa puerta a puerta.

El aspirante republicano camina con parte de los voluntarios que respaldaron la iniciativa puerta a puerta.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Paul Renner comparte con exiliados cubanos durante su visita al Parque del Dominó, en la Pequeña Habana. &nbsp;

Paul Renner comparte con exiliados cubanos durante su visita al Parque del Dominó, en la Pequeña Habana.

 

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Voluntarios e integrantes de su equipo acompañan al político en las visitas a las viviendas.

Voluntarios e integrantes de su equipo acompañan al político en las visitas a las viviendas.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La tradición del dominó capta la atención de Paul Renner durante su encuentro con exiliados cubanos.

La tradición del dominó capta la atención de Paul Renner durante su encuentro con exiliados cubanos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El candidato a gobernador posa con uno de los electores que respalda su contienda política. &nbsp;

El candidato a gobernador posa con uno de los electores que respalda su contienda política.

 

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Residentes escuchan los planteamientos del aspirante sobre el costo de vida, los seguros y la vivienda.

Residentes escuchan los planteamientos del aspirante sobre el costo de vida, los seguros y la vivienda.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Renner camina junto a su esposa por las calles del vecindario durante la jornada.

Renner camina junto a su esposa por las calles del vecindario durante la jornada.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Vestido de guayabera y acompañado por su esposa, voluntarios y miembros de su equipo, Paul Renner comenzó este martes 4 de agosto en el Parque del Dominó una jornada que después lo llevó a visitar 15 hogares de la Pequeña Habana.

El republicano escogió uno de los lugares más representativos de la comunidad cubana para acercarse al electorado. Durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, defendió sus credenciales para ocupar la Gobernación y presentó una plataforma centrada en el costo de vida, la seguridad y los derechos de los padres.

Lee además
Organizaciones de policías y bomberos de Florida se oponen a la Enmienda 3 de alivio a los impuestos de propietarios.
ELECCIONES 2026

Policías y bomberos de Florida preocupados por la Enmienda 3 de la boleta electoral
Imagen referencial
ORDEN JUDICIAL

¿Qué cambiará en la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida?

La visita tuvo como punto de partida el Parque Máximo Gómez, un rincón de la Calle Ocho donde varias generaciones de exiliados han convertido ese juego de mesa en parte inseparable de la identidad del vecindario.

Paul Renner comparte con exiliados cubanos durante su visita al Parque del Dominó, en la Pequeña Habana.

Paul Renner comparte con exiliados cubanos durante su visita al Parque del Dominó, en la Pequeña Habana.

Entre saludos, conversaciones y partidas que continuaban a su alrededor, el expresidente de la Cámara de Representantes estatal se detuvo ante varias mesas y conversó con los jugadores.

“Este lugar tiene mucha historia. Estar aquí, observando a la gente jugar dominó, es algo diferente y especial”, expresó. “Por supuesto, un día en la Calle Ocho siempre es un buen día”.

Después, la comitiva abandonó la avenida principal y se internó en la zona residencial. Frente a cada casa, el político tocó a la puerta para presentarse, conocer las preocupaciones de sus habitantes y explicar sus planteamientos.

El recorrido trasladó la campaña desde uno de los sitios más conocidos de Miami hacia el espacio cotidiano de quienes afrontan el aumento de los seguros, los impuestos y la electricidad.

“Estamos aquí para presentar nuestra agenda a los adultos mayores y ofrecer soluciones al problema de la asequibilidad”, afirmó.

Residentes escuchan los planteamientos del aspirante sobre el costo de vida, los seguros y la vivienda.

Residentes escuchan los planteamientos del aspirante sobre el costo de vida, los seguros y la vivienda.

Entre sus principales promesas figura eliminar los impuestos sobre la propiedad, una medida que necesitaría la intervención de la Legislatura y, según la fórmula empleada, podría requerir la aprobación de los electores mediante una enmienda constitucional. También plantea reducir el costo de las pólizas residenciales y las tarifas eléctricas.

“No quiero que una persona tenga que abandonar el estado después de vivir aquí durante 20 o 30 años porque ya no puede pagar los impuestos, los seguros ni la electricidad. Tenemos un plan específico para mejorar esa situación”, sostuvo.

Su programa incluye la defensa del derecho de los padres a tomar decisiones relacionadas con la salud física y mental de sus hijos. En materia educativa, destacó la ampliación de las becas y la libertad de las familias para escoger los centros escolares que consideren adecuados.

Voluntarios e integrantes de su equipo acompañan al político en las visitas a las viviendas.

Voluntarios e integrantes de su equipo acompañan al político en las visitas a las viviendas.

El material distribuido durante la actividad recoge, además, posiciones conservadoras sobre el aborto, el derecho a portar armas y las políticas de diversidad y equidad.

Tras abordar esos asuntos, explicó qué medidas impulsaría al comienzo de una eventual administración.

“Tengo un plan ambicioso para los primeros 100 días: reducir los gastos, hacer de Florida un estado más seguro, combatir la corrupción pública y enfrentar a los traficantes de personas que explotan a menores”, indicó.

La preservación del patrimonio natural ocupa otro espacio en su proyecto de gobierno.

“Debemos proteger nuestro medioambiente, los Everglades, los manantiales y las playas, para entregar a las próximas generaciones un estado mejor que el que encontramos”, manifestó.

El exlegislador presenta su trayectoria militar, profesional y política como la principal diferencia frente a sus adversarios.

Sirvió durante 20 años en la Marina de Estados Unidos, participó en la Operación Tormenta del Desierto y fue desplegado en Afganistán. Posteriormente trabajó como fiscal estatal adjunto, se desempeñó como empresario y llegó a presidir la Cámara baja, donde dirigió a cientos de empleados.

“Por eso, nadie posee mi experiencia de liderazgo ni puede mostrar los mismos resultados positivos”, declaró.

Desde la jefatura de ese órgano legislativo intervino en la aprobación de varias iniciativas promovidas por el gobernador Ron DeSantis.

El candidato a gobernador posa con uno de los electores que respalda su contienda política.

El candidato a gobernador posa con uno de los electores que respalda su contienda política.

Como parte de ese balance, destacó las medidas destinadas a limitar el acceso de los menores a contenidos pornográficos y reducir los efectos adictivos de las plataformas digitales.

Según Renner, DeSantis calificó sus dos años al frente de la institución entre los más exitosos de la historia estatal. Aunque promete conservar el rumbo político del Ejecutivo actual, sostiene que todavía quedan problemas por resolver.

Su nombre aparece en la séptima posición de la boleta republicana para gobernador. Antes figuran Jay Collins, Byron Donalds, James Fishback, Jim Holcomb, Arthur Joseph McCaffrey y Daniel Nokovich. Detrás se encuentran Rachel Rodriguez, en el octavo lugar; James W. Shaw, en el noveno; Caneste Succe, en el décimo, y Bobby Williams, en el undécimo.

El aspirante republicano camina con parte de los voluntarios que respaldaron la iniciativa puerta a puerta.

El aspirante republicano camina con parte de los voluntarios que respaldaron la iniciativa puerta a puerta.

En Miami-Dade, su discurso fue presentado sin artificios, lejos de los salones y los podios. Bajo el sol abrasador del sur de Florida, el ambiente alrededor de las mesas y las conversaciones frente a las residencias aportaron el componente visual a una iniciativa concebida para conectar con la comunidad.

Al despedirse de los residentes, el político había llevado sus planteamientos desde uno de los rincones más emblemáticos de la Calle Ocho hasta las calles cercanas. Allí, mediante el contacto directo con los vecinos, buscó transformar sus planes en votos.

Antes de marcharse, reiteró su mensaje a los electores. Sus declaraciones, ofrecidas en distintos momentos de la cobertura, resumen el argumento con el que busca obtener su respaldo:

“Soy el candidato con la experiencia, los resultados y la determinación necesarios para dirigir el estado durante los próximos cuatro u ocho años. […] No permitan que Florida retroceda. Necesitan un líder como yo, capaz de continuar los éxitos del gobernador DeSantis”, concluyó.

Temas
Te puede interesar

Fiscal de Florida pide investigar a jueza por fondos ligados al Ku Klux Klan y Sadistic Souls Motorcycle Club.

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados

ICE mantiene detenida en Florida a hija de diplomático castrista expulsado de Estados Unidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
MIGRACIÓN

Jueza bloquea ley en el estado de Nueva York que prohíbe el uso de máscaras a efectivos del ICE

Alfie Fanjul (izq.) y Raysa Herrera (der.) posan en el Lois Pope Life Center de la Universidad de Miami durante una cena benéfica a favor del Miami Project To Cure Paralysis, el 21 de marzo de 2006 en Miami, Florida. 
LUTO

Muere Alfonso "Alfy" Fanjul, el empresario cubanoamericano que reconstruyó un imperio azucarero tras el exilio

Ahymed Socorro Rodríguez, abogada cubana e hija de un funcionario diplomático del régimen de La Habana, se encuentra bajo custodia de ICE.
MIGRACIÓN

ICE mantiene detenida en Florida a hija de diplomático castrista expulsado de Estados Unidos

Imagen referencial
ORDEN JUDICIAL

¿Qué cambiará en la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida?

Amanecer lluvioso en Miami
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados

Te puede interesar

James Uthmeier, fiscal general de Florida, pide investigar a una jueza por presunta vinculación con organizaciones extremistas. 
BAJO LA LUPA

Fiscal de Florida pide investigar a jueza por fondos ligados al Ku Klux Klan y Sadistic Souls Motorcycle Club.

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El exmilitar llega a la comunidad como parte de su esfuerzo por conquistar el voto local.
DECISIÓN 2026

Paul Renner lleva su campaña puerta a puerta por la Pequeña Habana

Amanecer lluvioso en Miami
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados

Imagen referencial
ORDEN JUDICIAL

¿Qué cambiará en la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida?

El bloguero Pérez Hilton. 
SUCESOS

Hospitalizan a Perez Hilton luego de autolesionarse en transmisión de redes sociales