Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro"

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aseveró este martes que el estrecho de Ormuz, situado en el centro del foco de tensiones de la guerra en Medio Oriente, abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro" y, entonces, el mismo se abrirá igualmente.

"El estrecho se va a abrir muy pronto, o recibirán un golpe muy duro, y entonces el estrecho se va a abrir", sostuvo el mandatario en una entrevista para la cadena Fox poco después de haber sugerido que este mismo martes el estratégico enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán podría estar abierto.

De ese modo, el jefe de la Casa Blanca amenazó con que "si vuelven a echarse atrás, les va a caer una buena". "Lo saben, lo entienden. No tengo otra opción. No pueden tener un arma nuclear; es muy sencillo", afirmó, vinculando el tránsito por el estratégico paso con el programa nuclear iraní.

A renglón seguido, el mandatario mencionó que cuando Estados Unidos se disponía a efectuar el lanzamiento de un "ataque tremendo", "el mayor desde la Segunda Guerra Mundial", la República Islámica lo llamó para pedirle que hablara, tras lo cual habría suspendido esos bombardeos.

"Nos encaminábamos hacia un ataque tremendo, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y me llamaron y me dijeron, muy educadamente: 'Por favor, ¿podemos hablar?' No querían. Y yo les dije: 'Sí, podemos hablar. Vamos a resolverlo, de una vez por todas", narró el inquilino de la Casa Blanca.

Sus palabras llegan en un momento en el que su Administración ha expresado confianza en alcanzar un acuerdo esta misma semana, si bien Irán se ha limitado a describir como "positivas" conversaciones con las autoridades de Omán —país situado al otro lado del estrecho de Ormuz— sobre la gestión del tránsito en la zona.

Nueva ruta

Irán y Omán acordaron una ruta para los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz y están dando los últimos retoques a los arreglos para gestionar conjuntamente el paso, informó el miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán.

"Las coordenadas geográficas de la ruta prevista por ambas partes han sido acordadas", declaró el portavoz Esmail Baqai, citado por la agencia estatal de noticias IRNA, que precisó que los dos países están trabajando en una "declaración conjunta", siempre y cuando algunos "terceros no obstaculicen el proceso".

"La declaración conjunta de ambos países, que contiene las principales consideraciones y puntos de acuerdo, se encuentra también en la fase final de revisión y redacción", agregó Baqai, según IRNA.

Irán ha asumido de facto el control del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio energético mundial, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra el país el 28 de febrero.

El presidente Trump ha insistido en repetidas ocasiones en que Irán está deseoso de alcanzar un acuerdo para reabrir la ruta al tráfico marítimo, pero ese país lo niega.

Inclusive había adelantado que buscaría arreglos con su vecino al otro lado del estrecho, Omán.

La amenaza persiste

Según el informe, Baqai dijo a periodistas que las conversaciones con Omán avanzaban, pero que, incluso si se alcanzaba un acuerdo de entendimiento, eso no significaría que el estrecho se hubiera vuelto seguro para todos los buques de paso.

"Los factores que hacen inseguro el estrecho de Ormuz siguen existiendo por parte de Estados Unidos, en particular el bloqueo naval y otras acciones agresivas y amenazantes contra Irán y sus intereses", afirmó.

Antes del inicio de la guerra a fines de febrero, alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y GNL pasaban por el estrecho de Ormuz.

El bloqueo de esta vía marítima estratégica ha disparado los precios del petróleo en repetidas ocasiones desde entonces, y ha aumentado la presión económica y política sobre Estados Unidos para ponerle fin.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP