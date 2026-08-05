miércoles 5  de  agosto 2026
ORDEN JUDICIAL

¿Qué cambiará en la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida?

Un juez ordenó reescribir el lenguaje de la enmienda; el fiscal general de Florida deberá sustituir un título y un resumen que un tribunal consideró parciales y engañosos

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IA D. CASTROPÉ
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Un juez del condado Leon ordenó reescribir el título y el resumen de la Enmienda 3, la propuesta constitucional que busca reducir los impuestos a la propiedad en Florida y será sometida a votación en las elecciones generales de noviembre.

El juez de circuito David Frank concluyó que el lenguaje para presentar la medida a los electores era “claramente y concluyentemente defectuoso”, debido a que contenía expresiones políticas, afirmaciones imprecisas y omisiones sobre sus efectos.

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La decisión no retira la propuesta de la boleta. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tendrá 10 días para preparar una nueva redacción y enviarla al secretario de Estado, Cord Byrd. Después, los demandantes dispondrán de otros 10 días para cuestionar el texto corregido.

Lenguaje considerado promocional

El título original, “Salvemos nuestros hogares de impuestos a la propiedad excesivos”, fue uno de los principales puntos objetados. Frank sostuvo que la frase se parecía más a un eslogan político que a una explicación neutral y que la palabra “salvar” busca provocar una reacción emocional.

El magistrado también rechazó expresiones del resumen, entre ellas que la enmienda “beneficia a los contribuyentes de Florida”, “garantiza fondos para servicios esenciales”, “protege a las pequeñas empresas” y “asegura justicia para los residentes”.

Según el fallo, el propósito de un resumen electoral es explicar qué cambiaría la enmienda, no promover su aprobación. El juez señaló que la propuesta no menciona directamente a las pequeñas empresas y tampoco garantiza fondos para servicios públicos.

El tribunal consideró además que el texto omitía un cambio relevante: la medida incorporaría por primera vez en la Constitución estatal la facultad del Congreso floridano para controlar categorías de gastos financiadas con impuestos ad valorem de ciudades y condados.

Qué propone la Enmienda 3

La iniciativa elevaría la exención de vivienda principal aplicable a impuestos no escolares. La cantidad pasaría de los aproximadamente 50.000 dólares actuales a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 dólares en 2028. A partir de 2029, aumentaría de acuerdo con la inflación.

Los impuestos destinados a los distritos escolares no cambiarían. La propuesta también reduciría de 10% a 5% el límite anual de crecimiento de la valoración imponible para propiedades sin exención de vivienda principal, como segundas residencias y bienes comerciales.

Además, establecería un periodo de espera de cinco años para quienes fijen o restablezcan su residencia permanente en Florida después del 31 de diciembre de 2026 y restringiría los usos que los gobiernos locales pueden dar a los ingresos restantes del impuesto a la propiedad.

Impacto bajo debate

Los defensores presentan la medida como un alivio ante el aumento del costo de la vivienda. Sus críticos advierten que podría recortar recursos destinados a policía, bomberos, infraestructura y programas comunitarios.

Un análisis de la Cámara de Representantes de Florida calcula que los ingresos locales no escolares disminuirían en 4.950 millones de dólares durante el primer año fiscal y en 8.780 millones el siguiente. La reducción anual recurrente podría alcanzar 11.860 millones cuando la propuesta entre plenamente en vigor.

La oficina del fiscal Uthmeier indicó que analiza el fallo y no ha definido si apelará o presentará directamente un nuevo texto. Para incorporarse a la Constitución de Florida, la Enmienda 3 necesitará al menos 60% de los votos.

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