Arrestan a hombre armado en el club de golf de Trump antes de su visita a Los Ángeles

La caravana presidencial del presidente de EEUU, Donald Trump, llega al Trump National Golf Club Los Ángeles el 4 de agosto de 2026 en Rancho Palos Verdes, California.

LOS ÁNGELES — Autoridades del condado de Los Ángeles arrestaron durante el fin de semana a un hombre armado en el club de golf del presidente estadounidense, Donald Trump, en Rancho Palos Verdes, antes de la visita del mandatario prevista para ayer, informaron este martes las autoridades locales.

Trump llegó en helicóptero al club de golf la noche del martes para asistir a una cena de recaudación de fondos organizada por el Comité Nacional Republicano.

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Trump imparte un discurso ante el Comité Nacional Republicano en un evento de recaudación de fondos de su partido en la instalación de golf de su propiedad ubicada en esta zona exclusiva de la costa de Los Ángeles.

En un comunicado, las autoridades detallaron que el domingo 2 de agosto, atendieron el llamado de agentes federales vestidos de civil sobre la presencia de un individuo sospechoso en la propiedad.

El hombre fue visto recorriendo las instalaciones, tomando fotografías y videos, antes de ser detenido por agentes de la comisaría de la ciudad de Lomita.

"Munición perforante/prohibida"

Las autoridades identificaron al hombre como Jeanine John Taele, de 38 años y residente de Downey, y durante la detención, le encontraron en el bolsillo del pantalón un cargador con 16 balas de punta hueca.

Al registrar su vehículo, los agentes hallaron una pistola cargada con una bala en la recámara, junto con un cargador adicional con munición de punta hueca.

"Taele fue arrestado por portar un arma de fuego oculta y posesión de munición perforante/prohibida", dice el escrito.

Posteriormente, detectives de la Oficina de Delitos Graves, adscritos al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo (JTTF) del FBI llevaron a cabo un registro en su domicilio en el que fueron encontrados armas adicionales, cargadores de alta capacidad así como "varios cuadernos con declaraciones preocupantes", según las autoridades.

Esta mañana, los investigadores presentaron el caso a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para que se considere la posibilidad de presentar cargos.

La visita de Trump a California se da en un contexto de tensión con el actual gobernador del estado, Gavin Newsom, quien ha criticado que la presencia del mandatario en el Estado Dorado no sea para atender la situación de los afectados por los incendios de 2025, sino para recaudar fondos para su partido.

Trump viajará de Los Ángeles a Las Vegas para promover iniciativas de alivio fiscal, entre ellas las propuestas de cero impuestos a las propinas, a la seguridad social y a las horas extra.

FUENTE: Con información de EFE