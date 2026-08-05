Sur de Florida enfrenta tormentas y sensación térmica de hasta 110 grados

MIAMI. - El sur de Florida afronta este miércoles otra jornada marcada por tormentas, humedad elevada y una sensación térmica que podría alcanzar los 110 grados Fahrenheit en sectores de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) anticipó la formación de aguaceros y tormentas entre dispersas y numerosas, con mayor cobertura durante la tarde sobre el interior y el oeste de la región.

ALERTA ¿Por qué reaparecen la lepra y el dengue en Florida? Diagnóstico del Dr. Jorge Martínez

ORDEN JUDICIAL ¿Qué cambiará en la Enmienda 3 sobre impuestos a la propiedad en Florida?

Algunas precipitaciones fuertes podrían provocar inundaciones localizadas, en especial en calles con drenaje deficiente y áreas que recibieron abundante lluvia durante los últimos días, según los expertos.

La probabilidad de precipitaciones alcanza 60% en Miami, Opa-locka, Fort Lauderdale y Pembroke Pines. West Palm Beach y Boca Raton presentan un porcentaje ligeramente mayor, de 70%, mientras West Kendall y Homestead registran 50%.

Tormentas se desplazarán hacia el oeste

Los residentes de las áreas metropolitanas podrían recibir lluvia desde finales de la mañana y cerca del mediodía, de acuerdo con el NWS.

Posteriormente, la mayor concentración de tormentas se trasladaría hacia el oeste. Los principales riesgos asociados incluyen descargas eléctricas, ráfagas de viento, visibilidad reducida y acumulaciones rápidas de agua.

Aunque no existe un riesgo generalizado de inundaciones repentinas, los aguaceros más intensos pueden dejar entre una y dos pulgadas de lluvia. Una tormenta de lento desplazamiento podría producir cantidades superiores en puntos aislados.

Las autoridades recomiendan no conducir por calles cubiertas de agua, pues resulta difícil determinar su profundidad o detectar daños en el pavimento.

Sensación térmica peligrosa

Las temperaturas máximas permanecerán entre los 88 y 92 grados. Miami podría alcanzar 90 grados; Opa-locka y West Kendall, 91; Fort Lauderdale y Boca Raton, 89; y West Palm Beach, cerca de 90.

La humedad elevará la sensación térmica hasta un rango de entre 105 y 110 grados durante las horas de mayor calor. El NWS clasificó el riesgo como moderado en gran parte de las áreas metropolitanas y advirtió que estas condiciones pueden afectar a adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre.

Se recomienda beber agua con frecuencia, limitar las actividades físicas durante las horas centrales del día, usar ropa ligera y permanecer en espacios con aire acondicionado cuando sea posible. También se debe evitar dejar niños o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Patrón lluvioso continuará

Las tormentas persistirán el jueves y el viernes, con probabilidades cercanas a 60% en gran parte del litoral atlántico. El viernes, la sensación térmica podría fluctuar entre 103 y 108 grados.

El aumento del viento del este también elevará el riesgo de corrientes de resaca en las playas de Miami-Dade, Broward y Palm Beach durante la segunda mitad de la semana.

Los bañistas deberán respetar las banderas de advertencia y permanecer cerca de las casetas de salvavidas.