Fiscal de Florida pide investigar a jueza por fondos ligados al Ku Klux Klan y Sadistic Souls Motorcycle Club.

James Uthmeier, fiscal general de Florida, pide investigar a una jueza por presunta vinculación con organizaciones extremistas.

MIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, pidió al Congreso de Estados Unidos investigar a la jueza federal Nancy Abudu para determinar qué sabía sobre el presunto desvío de donaciones hacia grupos extremistas durante su etapa como directiva del Southern Poverty Law Center (SPLC).

Según la carta enviada por Uthmeier, una acusación federal sostiene que parte de esos fondos habría beneficiado al Ku Klux Klan y al Sadistic Souls Motorcycle Club.

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La petición, que podría servir de base para evaluar un eventual juicio político, fue presentada mediante una carta fechada el 3 de agosto y dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; al presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley; y a los presidentes de los comités Judicial y de Supervisión de la Cámara, Jim Jordan y James Comer, respectivamente.

Uthmeier pide determinar qué sabía Nancy Abudu

Uthmeier solicitó que la investigación establezca qué conocimiento pudo tener Abudu sobre la presunta conducta delictiva atribuida al SPLC, cuál habría sido su actuación y si omitió información relevante ante el Senado y el público durante su proceso de confirmación judicial.

La carta señala que Abudu trabajó para la organización entre 2019 y 2023, período durante el cual, según la acusación mencionada por el fiscal general, habría continuado el supuesto esquema.

Abudu se desempeñó como directora de Litigios Estratégicos, creó grupos de práctica y supervisó litigios. A juicio de Uthmeier, esas responsabilidades justifican examinar si conocía las actividades investigadas o tuvo alguna participación en ellas.

Actualmente, Abudu integra el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito.

Carta del fiscal general de Florida, James Uthmeier, publicada en X X

Acusación menciona al Ku Klux Klan

Según la carta, un gran jurado federal presentó una acusación relacionada con un supuesto esquema desarrollado entre al menos 2014 y 2023.

Uthmeier afirma que el SPLC habría recibido donaciones bajo el argumento de que serían utilizadas para combatir y desmantelar organizaciones extremistas violentas. Sin embargo, sostiene que parte del dinero presuntamente terminó beneficiando a grupos de esa naturaleza, entre ellos el Ku Klux Klan y el Sadistic Souls Motorcycle Club.

La misiva señala que el SPLC habría obtenido fondos mediante declaraciones falsas y omisiones sobre el destino de las donaciones.

También sostiene que la organización supuestamente proporcionó información falsa a bancos asegurados por el Gobierno federal y creó varias entidades ficticias para conservar y distribuir el dinero mediante instituciones financieras que desconocían la naturaleza de la operación.

Según el documento, ese mecanismo habría dificultado el rastreo de las transacciones.

Florida abre otra investigación contra el SPLC

Uthmeier menciona además una presunta operación de lavado de dinero destinada a ocultar la naturaleza, el origen, la propiedad y el control de los fondos obtenidos mediante donaciones.

A partir de esas acusaciones, el fiscal general informó que también inició, en nombre del estado de Florida, una investigación contra el SPLC por posibles prácticas comerciales engañosas y desleales.

El funcionario sostuvo que una investigación del Congreso permitiría determinar si Abudu conocía o participó en las prácticas atribuidas a la organización y si reveló toda la información pertinente durante su confirmación.

La carta, sin embargo, no presenta pruebas de una participación directa de Abudu en las supuestas operaciones ni implica que el Congreso haya iniciado formalmente un proceso de juicio político en su contra.