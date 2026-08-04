martes 4  de  agosto 2026
MIGRACIÓN

ICE mantiene detenida en Florida a hija de diplomático castrista expulsado de Estados Unidos

Ahymed Socorro Rodríguez permanece recluida en Pompano Beach. La agencia no ha informado las razones de la medida

Ahymed Socorro Rodríguez, abogada cubana e hija de un funcionario diplomático del régimen de La Habana, se encuentra bajo custodia de ICE.

Ahymed Socorro Rodríguez, abogada cubana e hija de un funcionario diplomático del régimen de La Habana, se encuentra bajo custodia de ICE.

Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Ahymed Socorro Rodríguez, abogada cubana e hija de un funcionario diplomático del régimen de La Habana, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Transición de Broward, localizado en Pompano Beach.

Una consulta realizada en el localizador oficial de detenidos confirmó su permanencia en ese establecimiento. Hasta el momento, la agencia federal no ha divulgado la fecha ni las circunstancias del arresto, tampoco las posibles violaciones migratorias atribuidas a la mujer.

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Socorro Rodríguez llegó a territorio estadounidense en 2021 con una visa, según fuentes familiarizadas con el caso. Desde entonces mantuvo un perfil discreto y continuó su formación académica en el sur de Florida.

Documentos oficiales de la Universidad de Miami la incluyen entre las candidatas de 2025 a recibir una maestría en Derecho Internacional. Los registros de la Universidad de La Habana también confirman que cursó la carrera de Derecho en Cuba.

La detenida es hija de Roberto Socorro García, actual ministro consejero de la Embajada cubana en Guatemala, cargo consignado en el directorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país centroamericano.

Persona non grata

El funcionario fue obligado a abandonar Estados Unidos en diciembre de 2003, aunque la decisión se conoció en enero de 2004. En aquel momento trabajaba como tercer secretario de la entonces Sección de Intereses de Cuba en Washington.

El Departamento de Estado lo declaró persona non grata y le concedió 10 días para salir del territorio nacional por desarrollar “actividades incompatibles con sus deberes diplomáticos”.

Representantes estadounidenses citados en reportes de la época también lo acusaron de mantener vínculos con elementos criminales y mencionaron una posible relación con el narcotráfico. La Cancillería cubana rechazó categóricamente esas afirmaciones, las calificó de falsas y negó que estuviera involucrada en acciones ilícitas.

Socorro García forma parte actualmente de la misión encabezada en Ciudad de Guatemala por el embajador Nazario Alfredo Fernández Biosca. La documentación consultada no permite determinar cuándo asumió el puesto de ministro consejero.

Militante de organización comunista

Versiones difundidas sobre la trayectoria de su hija señalan que perteneció a la Unión de Jóvenes Comunistas y ejerció como profesora de Derecho en el Instituto Superior del Ministerio del Interior. Esos antecedentes no han sido confirmados por ICE ni constituyen, por sí solos, evidencia de una infracción de las leyes estadounidenses.

Tampoco existe información oficial que vincule la detención con las actividades del padre, la antigua afiliación política de la jurista o su trabajo académico en la isla.

Su aparición en el localizador indica que continúa bajo custodia migratoria, pero no permite conocer si enfrenta una orden de deportación, un proceso ante un juez o una revisión administrativa de su estatus.

Corresponderá a las autoridades determinar si puede permanecer legalmente en Estados Unidos o si procede iniciar su expulsión. Mientras ICE no revele los fundamentos del expediente, cualquier relación entre el caso y los antecedentes diplomáticos de la familia sería especulativa.

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