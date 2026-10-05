lunes 5  de  octubre 2026
RAÍCES COMPARTIDAS

Madrid une Miami y la Torre de la Libertad en una fiesta de la Hispanidad

La conexión entre ambas ciudades reunió gastronomía, propuestas familiares y mensajes sobre el valor de la educación y la libertad

Las familias disfrutaron de una propuesta que incluyó actividades infantiles, presentaciones artísticas y ofertas gastronómicas.

Las familias disfrutaron de una propuesta que incluyó actividades infantiles, presentaciones artísticas y ofertas gastronómicas.

IVAN PEDRAZA - DLA
La conexión en vivo con la Cabalgata de la Hispanidad permitió seguir desde Miami el desfile por la Gran Vía madrileña. &nbsp;

La conexión en vivo con la Cabalgata de la Hispanidad permitió seguir desde Miami el desfile por la Gran Vía madrileña.

 

IVAN PEDRAZA - DLA
La música y el baile formaron parte de la programación organizada por el Museo de Arte y Diseño de Miami Dade College. &nbsp;

La música y el baile formaron parte de la programación organizada por el Museo de Arte y Diseño de Miami Dade College.

 

IVAN PEDRAZA - DLA
Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College.

Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College.

IVAN PEDRAZA - DLA
&nbsp;Gloria Ordaz, periodista de Telemundo 51 y conductora del encuentro, durante la celebración de la Hispanidad.

 Gloria Ordaz, periodista de Telemundo 51 y conductora del encuentro, durante la celebración de la Hispanidad.

IVAN PEDRAZA - DLA
La Torre de la Libertad acogió “Madrid-Miami Celebrando la Hispanidad”, una jornada dedicada a las raíces compartidas entre ambas ciudades.

La Torre de la Libertad acogió “Madrid-Miami Celebrando la Hispanidad”, una jornada dedicada a las raíces compartidas entre ambas ciudades.

IVAN PEDRAZA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La fiesta de Madrid encontró este domingo, 4 de octubre, un lugar en la Torre de la Libertad. Música y baile acompañaron la conexión en vivo con la Cabalgata de la Hispanidad 2026, que recorrió la Gran Vía con 15 carrozas y delegaciones de 23 nacionalidades, según la convocatoria del evento.

El enlace televisivo permitió seguir el desfile desde Miami y compartir con la capital española las presentaciones de este lado del Atlántico.

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Los más pequeños tuvieron su propio espacio, con pintacaras, manualidades, juegos y actuaciones infantiles. La oferta gastronómica incluyó jamón serrano, garbanzos fritos y otros platos tradicionales, que acercaron los sabores de la cocina española a una cita abierta a toda la familia.

“Veo una hermandad, y el Atlántico no nos separa hoy. El Atlántico nos une”, expresó el embajador de Estados Unidos ante España y Andorra, Benjamín León Jr, desde la capital ibérica.

El diplomático agradeció a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quien lo acompañó durante presentación, la elección de Estados Unidos como invitado de honor del festival de este año, que coincide con el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

“Madrid-Miami Celebrando la Hispanidad” fue organizada por el Museo de Arte y Diseño (MOAD) de Miami Dade College (MDC). La periodista Gloria Ordaz, de Telemundo 51, condujo la celebración gratuita, cuyo programa también incluyó teatro, música flamenca y experiencias culturales interactivas.

Para la presidenta de MDC, Madeline Pumariega, el vínculo con España pasa además por las aulas. En sus declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, destacó el papel de la educación y describió el edificio como “la luz de la libertad”.

“Yo creo que para los hispanos, cubanos, venezolanos, de todos los países hispanos, esa lucha por la libertad para nosotros es personal. Pero hoy celebramos nuestra cultura aquí”, afirmó.

La directiva adelantó la intención de dar continuidad al trabajo educativo con las autoridades madrileñas y el embajador León. Al reconocer al equipo de la institución, destacó que “puso su pasión y su corazón en traer este día tan especial”.

La organización contó con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en España, la Comunidad de Madrid, el Centro Cultural Español en Miami, la Cámara de Comercio España-Estados Unidos y La Feria Sevilla.

La despedida de Pumariega devolvió el protagonismo a la fiesta: “Disfruten la música, la cultura, el baile de Miami a Madrid”.

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