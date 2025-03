Eclipse solar, Miami ante un desafío astronómico de tres minutos al amanecer del sábado

Según expertos, la clave estará en la precisión y la preparación: este sutil momento ocurrirá en una ventana de tiempo extremadamente corta, tan solo tres minutos, entre las 6:05 am y las 6:07 am, con el clímax a las 6:06 am.

La visibilidad será mínima, un ‘pellizco cósmico’ comparado con lo que verán en lugares como Maine o Europa. Pero para el verdadero entusiasta en Miami y Florida, este evento podría representar un desafío fascinante: capturar un instante astronómico esquivo, justo cuando el día comience a despuntar sobre el Atlántico.

Mientras observadores en Portland, Boston, Lisboa o Madrid disfrutarán de ocultaciones más pronunciadas (hasta un 64% en Maine), la experiencia en la Capital del Sol será diferente.

Los especialistas aseguran que será una prueba de dedicación, de buscar la ubicación perfecta con un horizonte despejado y de tener listo el equipo adecuado para apreciar ese mínimo cambio en el entorno solar.

Expectativa y seguridad

Precisamente por su sutileza, no se esperan grandes congregaciones. Este es visto como un evento para el observador individual, el pequeño grupo de apasionados que valora cada oportunidad de presenciar la mecánica celeste.

Sin embargo, la seguridad sigue siendo primordial. Incluso con una cobertura tan baja, la NASA y expertos recuerdan la regla de oro: jamás observar el Sol directamente sin protección ocular certificada.

Las gafas de eclipse o los métodos de proyección indirecta son indispensables para proteger la vista de daños irreparables.

Recordemos la emoción del eclipse parcial de abril de 2024, que nos brindó una cobertura mucho mayor.

El evento que se avecina no tendrá esa magnitud, pero sí ofrece algo distinto: la satisfacción de presenciar un fenómeno casi secreto, visible solo para quienes estén atentos y preparados en el momento exacto.

Embed ¡Eclipse solar parcial este sábado!



Será visible desde toda España. En Madrid, se verá desde las 10:49 (locales) y hasta las 12:34.



Latinoamérica tendrá su próximo eclipse solar en febrero de 2027.



Utilizá lentes de protección (ISO 12312-2) para verlo de forma segura. pic.twitter.com/6wFrlM54lf — Vuelta por el Universo (@VueltaUniverso) March 28, 2025

Además, esta fugaz observación sirve como preludio para la próxima cita más generosa: el eclipse solar parcial del 26 de enero de 2028, que sí promete ser más notorio desde las costas de Florida.

Así que, aunque breve y sutil, este eclipse es más que un simple dato astronómico para el sur de Florida. Es una oportunidad exclusiva para los observadores más tenaces, un momento para conectar con el cosmos de una manera discreta, pero significativa al filo del amanecer.

¿Está listo para buscar ese 1,7% de magia solar?