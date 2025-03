¿Cómo es un eclipse solar parcial y cuándo es?

La Luna pasará por delante del Sol y lo ocultará parcialmente, proyectando una sombra sobre partes del hemisferio norte. La parte central de la sombra de la Luna, donde el Sol se vería cubierto completamente, no pasa por la Tierra, por lo que esta vez no hay un eclipse solar total, según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA, por su sigla en inglés).

Este eclipse parcial regalará una imagen del Sol en forma de media luna sobre el horizonte.

Durante un eclipse solar parcial, la Luna pasa frente al Sol desde nuestra perspectiva en la Tierra, pero la parte central de su sombra, conocida como la umbra, no alcanza nuestro planeta, según explica la NASA. Esto ocurre porque el Sol, la Luna y la Tierra no están perfectamente alineados.

En su lugar, la sombra exterior más difusa de la Luna, llamada penumbra, cae sobre la Tierra, haciendo que el Sol parezca parcialmente cubierto.

Mientras que un eclipse solar total se produce cuando la umbra de la Luna provoca un oscurecimiento total a lo largo de una franja específica de la Tierra conocida como la senda de la totalidad

¿Cuándo es el eclipse solar parcial?

El eclipse solar parcial comenzará a las 4:50 a.m. ET ( Zona Horaria del Este) del sábado 29 de marzo y alcanzará su punto máximo a las 6:47 a.m. ET, según el sitio timeanddate.com.

Sin embargo, comenzará en diferentes horarios según la ubicación.

En gran parte de América del Norte, el eclipse solar parcial ya habrá comenzado antes de que salga el Sol. Los observadores en algunas partes de América del Norte podrían presenciar un fenómeno poco común conocido como “cuernos solares”, en el que las puntas del Sol eclipsado parecen apuntar hacia arriba al salir por el horizonte, simulando un par de cuernos de diablo. Estos se podrán ver desde ubicaciones en el sureste de Quebec y el suroeste de Nuevo Brunswick en Canadá, así como en el norte de Maine, EEUU, según Space.

En Europa occidental y el noroeste de África, el eclipse comenzará a media mañana o un poco más tarde, mientras que en Europa oriental y el norte de Asia, el eclipse ocurrirá mayormente por la tarde o al anochecer, según la NASA.

El eclipse parcial terminará a las 8:43 a.m. ET para los observadores en la última ubicación donde será visible.

¿Cómo ver el eclipse solar parcial?

Al igual que con un eclipse solar total, debe proteger sus ojos al mirar hacia el Sol cuando esté parcialmente cubierto. Debe usar gafas certificadas para eclipses, o gafas de visualización solar, al mirar directamente al Sol, y no debe mirar a través de lentes de cámara, telescopios, binoculares ni ningún otro dispositivo mientras usas gafas para eclipse, advierte la NASA. En cambio, debe colocarse un filtro solar especial en la parte frontal de cualquier dispositivo óptico.

El próximo gran evento de este tipo será el 12 de agosto de 2026, cuando un eclipse solar total se apoderará de los cielos de Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña área de Portugal, mientras que un eclipse parcial será visible desde Europa, África, América del Norte, el océano Atlántico, el océano Ártico y el océano Pacífico.

FUENTE: NASA / Es.Gizmodo