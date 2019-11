Elección de comisionado para distrito 1 de Miami reporta baja asistencia de votantes

“En las dos horas que he estado aquí apenas he visto 15 personas venir a votar. El 5 de noviembre hubo más”, resaltó.

Por otra parte, Carmen Rosa, voluntaria del equipo de De la Portilla, opinó que la jornada electoral “ha estado bastante lenta, pocas personas, una 30 personas en tres horas que he estado aquí”.

El distrito 1 de Miami, donde se encuentran la popular barriada de Allapattah, la zona del río Miami y el área adyacente al Aeropuerto Internacional de Miami, presenta diversos asuntos de interés que podrían definir el resultado de esta elección.

“Hay que ampliar la presencia de la Policía en las calles para que el ciudadano se sienta protegido”, señaló el candidato Gabela.

“También hay que concretar las ideas para mejorar el nivel de vida del distrito, con calles más limpias, más trolleys para el transporte público”, añadió.

Sobre el futuro del plan del estadio de fútbol, que sería construido dentro de los límites del distrito 1, el aspirante a la Comisión municipal señaló que no tiene aún “un sí o un no porque aún no se sabe lo que hay, ya que ha tenido cambios y hay que esperar”.

Gabela alegó que prestaría especial atención “al plan de tráfico, ya que ello afectaría a los vecinos de la zona” colindante, así como “los beneficios económicos que traería”.

Por otra parte, De la Portilla anunció la noche anterior que acudiría a depositar el sufragio en el centro de votación de la calle 14 a las 2 pm.

Una de las voluntarias llamó una hora antes e informó que el candidato habría llegado antes de tiempo y DIARIO LASAMÉRICAS acudió al lugar recabar sus impresiones sobre la jornada electoral y el plan de trabajo si es electo comisionado.

Unos minutos después, este rotativo fue informado por uno de los miembros del personal de apoyo que De la Portilla permanecía en el recinto, mientras otro señaló que le había “enviado un mensaje de texto” y que le respondió “que saldría”.

Otro de los voluntarios consideró que “tal vez salió por la puerta trasera del lugar”.