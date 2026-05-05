martes 5  de  mayo 2026
REALITY SHOW

Eliminan a Eduardo Antonio, "El Divo de Placetas", de La Casa de los Famosos tras semanas de protagonismo

El artista se despide del programa en medio de polémicas, estilo propio y reacciones divididas del público

Eduardo Antonio, El Divo de Placetas, en el momento exacto de su eliminación.

Eduardo Antonio, "El Divo de Placetas", en el momento exacto de su eliminación.

CAPTURA DE PANTALLA TELEMUNDO
Horacio Pancheri y Eduardo Antonio esperando por la decisión final del público en la undécima gala de eliminación.

Horacio Pancheri y Eduardo Antonio esperando por la decisión final del público en la undécima gala de eliminación.

CAPTURA DE PANTALLA TELEMUNDO
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - El cantante cubano Eduardo Antonio "El Divo de Placetas", quedó eliminado este lunes de La Casa de los Famosos, poniendo fin a una participación marcada por su presencia escénica, controversias y un estilo que no pasó desapercibido.

Con su salida, se convierte en el undécimo eliminado durante la actual temporada, tras varias semanas en las que logró posicionarse como uno de los concursantes más comentados del programa que se trasmite por la cadena televisiva Telemundo.

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Desde su entrada, Eduardo Antonio destacó por su carácter frontal y su trayectoria artística, lo que lo llevó a protagonizar tensiones con otros participantes, entre ellos la actriz mexicana Laura Zapata y la influencer y figura de realities Oriana Marzoli, episodios que generaron debate entre la audiencia y seguidores del show.

A esto se sumó su apuesta estética dentro del espacio. Sus vestuarios llamativos, accesorios y cuidada imagen personal se convirtieron en parte de su identidad en pantalla, reforzando el personaje que proyectó durante su permanencia.

Para muchos seguidores, su salida no fue justa. En redes sociales, varios usuarios expresaron que tenía méritos para avanzar más en la competencia, e incluso lo consideraban uno de los posibles finalistas.

EDUARDO ANTONIO Y HORACIO
Horacio Pancheri y Eduardo Antonio esperando por la decisión final del público en la undécima gala de eliminación.

Horacio Pancheri y Eduardo Antonio esperando por la decisión final del público en la undécima gala de eliminación.

Su eliminación marca un punto de inflexión en la dinámica del formato, que entra en su fase decisiva con 14 competidores aún en juego.

Con la salida de “El Divo de Placetas”, la convivencia pierde a una de sus figuras más visibles en una temporada donde la estrategia y la percepción del público siguen definiendo el rumbo.

En los días previos a su salida, el ambiente ya reflejaba un aumento de la presión. La undécima cena de nominados reunió a Fabio, Horacio, Luis, Celinee, Kenny, Stefano y Yoridan, en una dinámica que dejó al descubierto las divisiones internas y elevó la tensión entre los participantes.

En la gala, Eduardo Antonio enfrentó la eliminación directamente frente a Horacio, en un desenlace que marcado por mucha tensión confirmó su salida de escena.

Tras conocerse el veredicto, fue captado por las cámaras en lo que parecía ser un gesto contenido, en un momento que contrastó con la seguridad que había mostrado durante su paso por la casa. Su reacción dejó entrever sorpresa y un dejo de tristeza, como si no esperara ese resultado.

Más allá del resultado, su presencia dejó huella entre seguidores dentro y fuera de la comunidad cubana, en un entorno donde varios de sus compañeros contaban con audiencias mucho más amplias en redes sociales.

Luego de su salida, en las primeras declaraciones desde el backstage, ofreció un mensaje fiel a su estilo, en un momento captado en video.

“Gracias a todos, les agradezco enormemente el cariño, el amor, el cobijo. Estuve feliz y esto es lo que trajo el barco”, expresó.

“Yo soy el Divo de Placetas para el mundo, aunque Laura Zapata me diga el falso de Placetas”, añadió, en referencia a los intercambios que marcaron su paso por la casa.

“Me siento súper, tú sabes todo lo que he dado yo de contenido para el mundo, lo que no van a dar muchos de ellos que son muebles”, afirmó.

También recordó su experiencia dentro del espacio: “Amo a la jefa, esa voz la voy a tener siempre aquí… ‘no te desarmes, divo’”.

Al ser consultado sobre si actuó por estrategia, fue tajante. “No, yo soy un hombre que dice lo que es. Soy sagitario. Lo que me pasa por aquí y pasa por aquí se va para fuera. Punto”, dijo, mientras señalaba la cabeza y luego la garganta.

Incluso dejó frases dirigidas a otros participantes: “Si me dices mal operado, te digo verdulera”.

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