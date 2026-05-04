lunes 4  de  mayo 2026
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La filántropa Tatiana Guiribitey participa en concierto de la Orquesta Sinfónica de Miami

Guiribitey tomó el micrófono para guiar al público a través de The Young Person's Guide to the Orchestra de Benjamin Britten

Tatiana Guiribitey tras presentación junto a la &nbsp;Orquesta Sinfónica de Miami.&nbsp;

Tatiana Guiribitey tras presentación junto a la  Orquesta Sinfónica de Miami. 

Cortesía/Orquesta Sinfónica de Miami
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La filántropa Tatiana Guiribitey fue la narradora invitada del Grand Season Finale de la Orquesta Sinfónica de Miami (MISO).

El evento tuvo lugar el domingo 3 de mayo de 2026 a las 6:00 PM en el Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts.

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Guiribitey tomó el micrófono para guiar al público a través de The Young Person's Guide to the Orchestra de Benjamin Britten, obra emblemática que recorre el esplendor y la complejidad de cada sección orquestal. Su voz y presencia aportaron una dimensión singular a esta pieza, acercando la música clásica a todo tipo de audiencias con la cercanía y el compromiso que la caracterizan.

Presentación

Su participación cobró un significado especial: la temporada pasada, MISO le otorgó el prestigioso Golden Baton Award en reconocimiento a su inquebrantable apoyo a las artes y su dedicación a iniciativas culturales que enriquecen a la comunidad del sur de la Florida. Su regreso al escenario, esta vez como intérprete, ilustró una relación con MISO que sigue creciendo y evolucionando.

"La presencia de Tatiana Guiribitey en este programa tiene un significado muy especial para nosotros", expresó el maestro Eduardo Marturet, Director Musical y CEO de MISO. "Su pasión por las artes y su genuino compromiso con nuestra comunidad representan el espíritu de lo que MISO significa."

La velada incluyó también el estreno mundial del Concertino for Double Bass de Chick Corea, la Sinfonía No. 2 de Brahms, la entrega del Golden Baton Award al Miami Design District, y el gesto distintivo del patrocinador Rosaprima: una rosa para cada invitado.

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