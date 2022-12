En Miami, Iglesia de Gesu presenta espléndido nacimiento

“Esta es la segunda Navidad que lo presentamos en la Iglesia de Gesu, y hemos querido hacerlo diferente, sobre tres grandes plataformas, para que todos puedan disfrutarlo en 360 grados”, relató José a DIARIO LAS AMÉRICAS.

De hecho, el matrimonio Martínez, originario de Cuba, reunió figuras de la afamada casa italiana Fontanini y otras de origen europeo, que resaltan detalles físicos, minuciosamente confecciones por artistas, para exhibir el nacimiento del niño Jesús por cerca de 45 años.

Los Martínez comenzaron exponiendo el nacimiento en el garaje de casa, en Miami, y más tarde lo desplegaron en Puerto Rico por 15 años, antes de regresar a la ciudad floridana, donde el párroco de la Iglesia Gesu, el padre Eduardo J. Álvarez, “nos invitó a presentar el Nacimiento”, manifestó.

“Mi esposa se ha encargado de confeccionar las antiguas casas de Belén, carpas y otros elementos que conforman, con realismo, la presentación”, señaló Martínez.

De esta manera, se puede apreciar detalles de la antigua arquitectura de Judea, con arcos, madera y cúpulas, que aún hoy se puede observar en lugares de Israel.

En esta ocasión, los Martínez reflejan parte de la historia, desde la huida de los judíos a Egipto hasta la Anunciación y el Nacimiento de Jesús.

Padres

Durante la presentación, un coro de niños cantó villancicos y representaron el nacimiento de Jesús, con la dirección de la hermana Julia Barreto.

“Esto ha sido posible con el trabajo de los padres, los niños y los catequistas. Y esto es lo que hace falta, fomentar los valores morales y cristianos para que la humanidad tenga éxito. De lo contrario, será un tiempo perdido”, declaró la religiosa.

También destaca la colaboración de los padres de unos 50 niños que asisten a las clases de catecismo que, bajo la orientación de María Monro, fortalecen las funciones y celebraciones de la Iglesia de Gesu.

“Que los niños vean el ejemplo de colaboración y hermandad cristiana en sus padres”, subrayó.

Historia

Cuentan los historiadores que el primer nacimiento navideño data de 1223, cuando San Francisco de Asís montó un belén en una cueva cerca de la ermita de Greccio, en lo que hoy es Italia.

El papa Honorio III aprobó esta idea y la popularidad de los belenes fue creciendo año con año.

Por otra parte, la congregación de la Iglesia de Gesu en Miami fue creada incluso antes de la fundación del municipio en 1896.

Henry Flagler, el memorable industrial que trajo a Miami y Key West el tren y el progreso que ello supuso, donó el terreno donde se construyó una iglesia de madera, estilo victoriano del sur, con el nombre The Holy Name of Jesus, o el Sagrado Nombre de Jesús, en español.

Entonces, la pequeña iglesia de madera asistió a los soldados del Ejército estadounidense que participaron en la Guerra Hispano Cubana Estadounidense en 1898, cuando fueron albergados a pocas cuadras del templo, donde eran atendidos durante el período de cuarentena por la temida enfermedad de la fiebre amarilla, que entonces era poco conocida.

Más tarde, unos 20 años después, la población de Miami creció y con ella la necesidad de contar con un templo mayor. Fue así como surgió el plan de construir una nueva iglesia, que esta vez tuvo a Gesu por nombre, que significa Jesús, en italiano.

El nombre proviene de la Iglesia de Gesù, en Roma, concebida por San Ignacio de Loyola en 1551, el fundador de la orden religiosa Compañía de Jesús, comúnmente conocidos como jesuitas.