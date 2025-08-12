martes 12  de  agosto 2025
Encuentran a salvo a niño que estuvo desaparecido en Hialeah Gardens

La alerta había sido emitida para Yunior Pozo, un joven de 14 años que habían reportado como desaparecido en Hialeah

Alerta de niño perdido.&nbsp;

Alerta de niño perdido. 

Florida Department of Law Enforcement
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento de Investigación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) canceló una alerta por la desaparición de un menor en Hialeah Gardens este 12 de agosto. Yunior Pozo, un joven de 14 años que había visto por última vez en la zona de la cuadra 10500 de Northwest 77th Court, fue hallado sano y salvo.

Según el comunicado oficial, Yunior vestía una camiseta blanca con el logo negro de Nike, pantalones cortos azules, calcetas negras y zapatos blancos al momento de desaparecer.

El menor es hispano, de tez blanca, tiene ojos marrones, cabello negro, mide aproximadamente 5’11” y pesa 170 libras.

Las autoridades habían hecho un llamado a la comunidad para que, en caso de tener cualquier información sobre su paradero, se comunicaran de inmediato con el FDLE o con la Policía de Hialeah Gardens al número 305-558-3333 o al 911.

Embed - https://www.fdlealerts.com/486544.jpg

