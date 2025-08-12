Encuentran a salvo a niño que estuvo desaparecido en Hialeah Gardens

Alerta de niño perdido. Florida Department of Law Enforcement

El Departamento de Investigación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) canceló una alerta por la desaparición de un menor en Hialeah Gardens este 12 de agosto. Yunior Pozo, un joven de 14 años que había visto por última vez en la zona de la cuadra 10500 de Northwest 77th Court, fue hallado sano y salvo.







Según el comunicado oficial, Yunior vestía una camiseta blanca con el logo negro de Nike, pantalones cortos azules, calcetas negras y zapatos blancos al momento de desaparecer.

El menor es hispano, de tez blanca, tiene ojos marrones, cabello negro, mide aproximadamente 5’11” y pesa 170 libras. Las autoridades habían hecho un llamado a la comunidad para que, en caso de tener cualquier información sobre su paradero, se comunicaran de inmediato con el FDLE o con la Policía de Hialeah Gardens al número 305-558-3333 o al 911. Embed - https://www.fdlealerts.com/486544.jpg

Compartir la nota:









Temas Hialeah

menor

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP