Dolphins agregan a sus filas a nueva pieza veterana

El running back Mike Boone llegó a un acuerdo con los Dolphins de Miami, que siguen reforzando dicha posición rumbo a la próxima temporada de la NFL

El running back Mike Boone, en ese momento de los Panthers de Carolina, durante una práctica de pretemporada, el 4 de junio de 2024.

El running back Mike Boone, en ese momento de los Panthers de Carolina, durante una práctica de pretemporada, el 4 de junio de 2024.

JARED C. TILTON / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Dolphins de Miami saben que la posición de running back luce bastante comprometida para ellos rumbo a la venidera temporada, por lo que la directiva ha hecho todo lo posible por fortalecerla durante el receso entre torneos. Ese esfuerzo se mantuvo esta semana, cuando el combinado acordó con otro veterano defensor de dicho puesto.

Se trata de Mike Boone, quien cuenta con ocho temporadas de experiencia en la NFL. De igual forma, más temprano el lunes, la institución también había hecho oficial el pacto que les permitió contratar a Aaron Shampklin, otro running back que venía de jugar con los Steelers de Pittsburgh.

El cornerback Kader Kohou, de los Dolphins de Miami, intercepta un pase durante un partido, el 22 de septiembre de 2024.
FÚTBOL AMERICANO

Tres opciones que pueden llenar la nueva vacante de los Dolphins
Kenneth Grant, tackle defensivo de Michigan, fue la primera selección de los Dolphins de Miami en el draft de 2025, en la posición global número 13.
FÚTBOL AMERICANO

Los Dolphins arman su rompecabezas para la próxima campaña

Asimismo, las adquisiciones llegaron después de que se reportara que Jamaal Williams (RB) estaba entrenando con el conjunto de Mike McDaniel el lunes.

Boone y Shampklin se unirán a De'Von Achane, Jaylen Wright y al novato Ollie Gordon II en el roster activo de Miami.

El primero registra 72 encuentros disputados (dos apariciones titulares) en siete temporadas con Minnesota, Denver, Houston y Carolina. Acumuló cuatro touchdowns en ese lapso, con 26 recepciones para 184 yardas. Asimismo, Boone también figuró en dos juegos de postemporada con los Vikings en 2019.

Por su parte, Shampklin se sumó a los Dolphins después de disputar tres juegos con los Steelers en la temporada anterior. Se incorporó al conjunto de Pittsburgh luego de pasantías con los Cowboys y los Chargers, aunque su única actividad en la temporada regular de la NFL llegó en la zafra pasada.

Otro golpe bajo

Las firmas llegaron tras la noticia de que Alexander Mattison se sometió a una cirugía de cuello en Chicago este pasado domingo, luego de abandonar temprano el duelo de pretemporada del equipo en el Soldier Field.

Los Dolphins colocaron a Mattison en la reserva de lesionados el lunes y dejaron en libertad al receptor abierto novato Monaray Baldwin.

El entrenador McDaniel señaló después del partido que Mattison estaba lidiando con dolores en el cuello y los hombros.

Miami firmó al jugador proveniente de los Raiders durante la temporada muerta con la idea de que aportara en el departamento de yardas cortas, un área en la que el club falló con frecuencia en 2024.

Dolphins convierten a Zach Sieler en el defensor mejor pagado con extensión millonaria

Relación entre Tyreek Hill y los Dolphins se vuelve cada vez más extraña

Lesión de Tyreek Hill preocupa a los Miami Dolphins antes del debut de pretemporada contra los Bears

