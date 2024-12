EP Medical Equipment Pharmacy celebra 30 años sirviendo a la comunidad

“La motivación inicial para fundar EP Medical Equipment Pharmacy fue ofrecer un servicio farmacéutico especializado en equipos médicos y atención personalizada a la comunidad del suroeste de Miami-Dade”, reveló a DIARIO LAS AMÉRICAS el dueño del centro, Eleuterio Pérez. “La motivación inicial para fundar EP Medical Equipment Pharmacy fue ofrecer un servicio farmacéutico especializado en equipos médicos y atención personalizada a la comunidad del suroeste de Miami-Dade”, reveló a DIARIO LAS AMÉRICAS el dueño del centro, Eleuterio Pérez.

“Quisimos ofrecer algo diferente, un lugar donde los clientes no solo recibieran sus medicamentos, sino también un servicio integral, con atención personalizada y profesional. Yo, junto con un equipo de profesionales de la salud, fundamos la farmacia con el objetivo de brindar un servicio cercano y de calidad que marcara la diferencia en la vida de nuestros clientes”, añadió.

Con tres décadas de servicio a la comunidad, esta farmacia cuenta con una sólida reputación como líder en servicios de salud en el condado Miami-Dade. Su equipo está comprometido con la atención familiar, por lo que ofrecen el cuidado experto y la compasión que los clientes merecen.

“Cuando comenzamos hace 30 años, éramos una pequeña farmacia con un enfoque en equipos médicos, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que la comunidad necesitaba más que eso”, dijo Pérez. No obstante, “a lo largo de los años, hemos ampliado nuestros servicios significativamente. Hoy en día, no solo ofrecemos medicamentos y equipos médicos, sino también una gama más amplia de servicios que abordan las necesidades integrales de salud de nuestros clientes, incluyendo servicios de cuidado a largo plazo (Long Term Care, LTC)”.

“El equipo de la farmacia es, sin lugar a duda, el corazón de nuestra atención personalizada. Desde el farmacéutico hasta los técnicos de equipos médicos, cada uno de nosotros juega un papel crucial en el proceso de atención”, subrayó Pérez.

“Como fundador, siempre he creído que la clave del éxito de nuestra farmacia radica en nuestro equipo, su compromiso con la salud de los clientes y la forma en que se acercan a cada uno de ellos. La atención personalizada no solo se trata de ofrecer el producto correcto, sino de asegurarse de que cada cliente entienda cómo usarlo correctamente y se sienta apoyado en todo momento. Nuestro equipo no solo provee servicios, sino que también educa, orienta y acompaña a nuestros clientes en su proceso de salud”, sumó.

La misión de servir a la comunidad

Desde 1994, EP Medical Equipment Pharmacy se ha ganado la confianza de los clientes al ofrecer calidad insuperable, precios competitivos y profesionalismo.

En ese sentido, la gerente general Silvia Nusetti resaltó: “Nuestra misión siempre ha sido mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, ofreciendo atención personalizada y accesible. Esto lo logramos creando una relación de confianza con cada cliente, adaptándonos a los cambios en el mercado y manteniendo un compromiso genuino con la salud y el bienestar de quienes servimos. Invertimos en capacitación para nuestro equipo y mantenemos altos estándares de calidad, lo que nos permite cumplir con esta misión día tras día”.

“Nuestra diferenciación radica en nuestro enfoque personalizado y en nuestro compromiso de llevar la salud al domicilio del cliente. Ofrecemos un servicio de entrega directa, además de asesoría sobre el uso de los equipos en el hogar. Esto no solo facilita la vida de nuestros clientes, sino que también nos permite asegurar que cada persona reciba el apoyo y la guía necesarios en su entorno”, dijo Nusetti.

"La adaptabilidad ha sido clave para nosotros. A medida que han cambiado las necesidades de nuestros clientes, hemos ampliado nuestra gama de servicios. Hemos implementado la entrega a domicilio y diversificado nuestra oferta de equipos médicos, todo con el fin de seguir siendo relevantes y accesibles para nuestra comunidad".

“Hemos adaptado nuestros servicios a la demanda creciente de atención domiciliaria, ofreciendo asesoría sobre cómo manejar enfermedades crónicas o brindar seguimiento a clientes en su hogar. Esta flexibilidad y disposición para adaptarnos es lo que nos ha permitido seguir siendo un recurso valioso para la comunidad”, anotó.

Además, la farmacia forma parte de la Accreditation Commission for Health Care (ACHC), en español, Comisión de Acreditación para el Cuidado de Salud, algo que Silvia Nusetti describió como “una señal de nuestro compromiso con la excelencia y la calidad, que nos permite operar bajo los más altos estándares de la industria, garantizando a nuestros clientes que reciben servicios seguros y confiables”. También declaró que la certificación “nos ayuda a mejorar continuamente nuestros procesos y asegurarnos de que cumplimos con las expectativas de nuestros clientes”.

Mirar al futuro

Al ver el progreso de la farmacia que fundó hace 30 años, Eleuterio Pérez siente orgullo por “el impacto positivo que hemos tenido en la vida de nuestros clientes y en la comunidad”.

“Hemos sido parte de momentos cruciales en la salud de las personas, ayudándolas a mejorar su calidad de vida y proporcionándoles los recursos que necesitan para cuidar de su salud. Me enorgullece ver cómo hemos construido una relación de confianza con nuestros clientes, quienes nos ven no solo como un proveedor, sino como un verdadero aliado en su bienestar. También me llena de satisfacción saber que hemos contribuido al crecimiento de la comunidad, no solo a nivel de salud, sino también generando empleo y creando un ambiente de apoyo para nuestros vecinos”, planteó.

Por su parte, Silvia Nusetti resaltó "haber sido un recurso constante y confiable para nuestra comunidad".

"Saber que hemos tenido un impacto positivo en la vida de tantas personas y que nuestros clientes confían en nosotros para su salud y bienestar es, sin duda, nuestro mayor logro. Este orgullo también nos motiva a seguir mejorando y ampliando nuestros servicios en los años que vienen”.

