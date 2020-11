ErBuche, el ingeniero que elabora quesos

Nava, ingeniero petrolero, se fue a trabajar en los pozos petroleros del mundo y se quedó atrapado durante la pandemia de coronavirus en Miami, donde vive su esposa. Y para usar su tiempo libre buscó información sobre cómo hacer los quesos criollos. Decenas de vídeos en YouTube, páginas en Internet y blogs que encontró en el camino, mientras hacía pruebas de día y de noche.

Reconoce que sus primeros intentos fueron un fracaso. Pero no desmayó en su intento de llegar a conseguir aquellos sabores que traerían mejores recuerdos, hasta que logró su primer queso fresco.

Con un simple bocado, cualquier venezolano en el exterior puede viajar al instante a su tierra natal y sentir los sabores y aroma de su infancia. Así de importantes son los quesos para quienes dejaron su país natal, y en cada rincón del mundo sonríen al ver uno de ellos en los mercados, aunque son escasos en otras latitudes.

Entonces, el ingeniero petrolero entendió que quería seguir aprendiendo e intentó hacer un queso más complejo como el llamado Palmita. “No me salía, no me salía. Busquè más información. Comencé a contactar a personas que hacían quesos en Venezuela. Comencé a preguntar dónde estaba mi fallo, hasta que por fin salió y ya los otros fueron mucho más fáciles”.

Pero este interés por los quesos lo llevó a colgar su primer video en un canal de YouTube, que había abierto hace tiempo para compartir recetas de cocina.

"Buscando información, me di cuenta de otras personas que estaban haciendo lo mismo que yo. Que se dedicaban a elaborar quesos venezolanos y algunos a enseñar. Los contacté para crear una pequeña comunidad de venezolanos en el mundo amante de los quesos e iniciamos un pequeño grupo en WhatsApp con cinco personas para compartir experiencias, datos e información. El grupo ha ido creciendo y ya somos más de 200 personas".

Mientras espera regresarse a Irak, para continuar su trabajo como ingeniero petrolero, Nava sigue haciendo quesos cada vez más complejos y así fue agregando a su lista las elaboraciones que hoy deleitan paladares de amigos y familiares.

Nava cuenta que sin percatarse comenzó a enseñar a otros lo que aprendió de sus ensayos y errores. “Comencé a grabarme dando cursos de cómo hacer tal o cual queso. Y la gente comenzó a interesarse”.

Hoy cuenta con cursos disponibles, que son gratis, y los muestra a través de @ErBuche en YouTube.

“Ahora puedo decir que una de las satisfacciones más grande que tengo es ver una persona, que recién se inicia, hace un queso perfecto y lo comparte con otros y agradece haberlo aprendido”, resaltó.

Consejos para principiantes

Al pedirle consejos para los principiantes, Nava aseguró los interesados deben investigar bien primero antes de hacer pruebas, ver videos, preguntar dudas y luego comenzar con elaboraciones sencillas o simplemente una cuajada. Luego cuando esté “seguro que por sus venas corre leche” comenzar a comprar los ingredientes vitales tales como el termómetro, una olla de acero inoxidable y una paleta.