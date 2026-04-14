Eric Díaz-Padrón es reelegido alcalde de la ciudad de West Miami

MIAMI. - El alcalde Eric Díaz-Padrón, abogado egresado de la Universidad de Miami con honores y nativo de West Miami, fue reelegido en el cargo este martes tras derrotar a Yolanda Aguilar en los comicios realizados en ese municipio.

Con el 100% de los precintos reportados, Díaz-Padrón acumuló 955 votos, equivalentes al 70.85% de los sufragios, frente a los 393 votos obtenidos por Aguilar (29.15%), sobre un total de 1.348 votos emitidos.

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El resultado consolida al alcalde, quien encabeza el gobierno de esta ciudad desde 2022. Díaz-Padrón es, además, vicepresidente de la Organización de Planificación de Transporte (TPO) del condado Miami-Dade.

Resultados en la Comisión

En el Asiento 1, Gustavo "Gus" Ceballos obtuvo la victoria más holgada de la jornada, con 973 votos (74.62%) ante el consultor legal George A. Lavín, quien alcanzó 331 sufragios (25.38%), sobre un total de 1.304 votos emitidos.

Ceballos, quien proviene de la Junta de Planificación y Zonificación de la Ciudad, fue nombrado comisionado de forma unánime el 8 de mayo de 2025 para ocupar el asiento que dejó vacante Natalie Milian Orbis, quien fue designada en la Comisión de Miami-Dade.

En el Asiento 2, el comisionado titular Juan M. Blanes, de 67 años, se impuso con 949 votos (71.46%) frente a Fermín J. Belleau, quien obtuvo 379 votos (28.54%), de un total de 1.328 sufragios emitidos.

Blanes, con amplia trayectoria en el gobierno municipal, buscó su reelección ante Belleau, también republicano y once años más joven, quien intentó un relevo generacional en ese asiento.

La contienda por el Asiento 4 tuvo un carácter especial: se trató de una elección general para completar un período no expirado de dos años.

Victoria de la Torre, ejecutiva del sector salud con larga trayectoria en la ciudad, triunfó con 945 votos (70.79%) contra Elsa Peláez-López, quien recibió 390 votos (29.21%), de un total de 1.335 sufragios.

Peláez-López, vinculada al sector inmobiliario, presentó su candidatura como una nueva voz para el Asiento 4. De la Torre deberá enfrentar una nueva elección en 2028 para buscar un mandato completo.

West Miami, un enclave hispano

West Miami es una ciudad ubicada dentro del condado Miami-Dade, con una población de aproximadamente 7.260 habitantes, según los estimados más recientes.

Fundada el 7 de abril de 1947 con unos 700 residentes, la municipalidad cuenta con una comunidad donde más del 66% de sus habitantes nació fuera de los Estados Unidos, con predominio de la comunidad latinoamericana.

Por mandato de su carta orgánica, sus elecciones municipales se celebran el segundo martes de abril de cada año par, para elegir el cargo de alcalde y los asientos de la Comisión.

Los resultados emitidos por el Departamento de Elecciones de Miami-Dade son preliminares y extraoficiales hasta que las boletas provisionales y las declaraciones de subsanación sean revisadas y los resultados oficiales sean certificados.