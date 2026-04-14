martes 14  de  abril 2026
ELECCIONES

Eric Díaz-Padrón es reelegido alcalde de la ciudad de West Miami

Díaz-Padrón obtuvo su reelección con más del 70% de los votos este martes en West Miami, una pequeña ciudad del condado Miami-Dade de mayoría hispana

Eric Díaz-Padrón, alcalde de West Miami

Eric Díaz-Padrón, alcalde de West Miami

Facebook EDP
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El alcalde Eric Díaz-Padrón, abogado egresado de la Universidad de Miami con honores y nativo de West Miami, fue reelegido en el cargo este martes tras derrotar a Yolanda Aguilar en los comicios realizados en ese municipio.

Con el 100% de los precintos reportados, Díaz-Padrón acumuló 955 votos, equivalentes al 70.85% de los sufragios, frente a los 393 votos obtenidos por Aguilar (29.15%), sobre un total de 1.348 votos emitidos.

Lee además
Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir
Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

El resultado consolida al alcalde, quien encabeza el gobierno de esta ciudad desde 2022. Díaz-Padrón es, además, vicepresidente de la Organización de Planificación de Transporte (TPO) del condado Miami-Dade.

Resultados en la Comisión

En el Asiento 1, Gustavo "Gus" Ceballos obtuvo la victoria más holgada de la jornada, con 973 votos (74.62%) ante el consultor legal George A. Lavín, quien alcanzó 331 sufragios (25.38%), sobre un total de 1.304 votos emitidos.

Ceballos, quien proviene de la Junta de Planificación y Zonificación de la Ciudad, fue nombrado comisionado de forma unánime el 8 de mayo de 2025 para ocupar el asiento que dejó vacante Natalie Milian Orbis, quien fue designada en la Comisión de Miami-Dade.

En el Asiento 2, el comisionado titular Juan M. Blanes, de 67 años, se impuso con 949 votos (71.46%) frente a Fermín J. Belleau, quien obtuvo 379 votos (28.54%), de un total de 1.328 sufragios emitidos.

Blanes, con amplia trayectoria en el gobierno municipal, buscó su reelección ante Belleau, también republicano y once años más joven, quien intentó un relevo generacional en ese asiento.

La contienda por el Asiento 4 tuvo un carácter especial: se trató de una elección general para completar un período no expirado de dos años.

Victoria de la Torre, ejecutiva del sector salud con larga trayectoria en la ciudad, triunfó con 945 votos (70.79%) contra Elsa Peláez-López, quien recibió 390 votos (29.21%), de un total de 1.335 sufragios.

Peláez-López, vinculada al sector inmobiliario, presentó su candidatura como una nueva voz para el Asiento 4. De la Torre deberá enfrentar una nueva elección en 2028 para buscar un mandato completo.

West Miami, un enclave hispano

West Miami es una ciudad ubicada dentro del condado Miami-Dade, con una población de aproximadamente 7.260 habitantes, según los estimados más recientes.

Fundada el 7 de abril de 1947 con unos 700 residentes, la municipalidad cuenta con una comunidad donde más del 66% de sus habitantes nació fuera de los Estados Unidos, con predominio de la comunidad latinoamericana.

Por mandato de su carta orgánica, sus elecciones municipales se celebran el segundo martes de abril de cada año par, para elegir el cargo de alcalde y los asientos de la Comisión.

Los resultados emitidos por el Departamento de Elecciones de Miami-Dade son preliminares y extraoficiales hasta que las boletas provisionales y las declaraciones de subsanación sean revisadas y los resultados oficiales sean certificados.

Temas
Te puede interesar

Florida exige a la Oficina del Censo excluir a inmigrantes indocumentados del reparto electoral

Alcalde de Coral Gables: "Quieren meterles miedo a los residentes" sobre el referendo

Exmiembro de Junta Escolar de Miami-Dade se declara culpable, cumplirá 14 meses de prisión

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial

Imagen del USS Abraham Lincoln.
BLOQUE NAVAL

EEUU impide que seis buques partieran de puertos de Irán

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
RECLAMACIÓN

Florida exige a la Oficina del Censo excluir a inmigrantes indocumentados del reparto electoral

Vista del Senado de EEUU.  
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Lubby Navarro. 
SENTENCIA

Exmiembro de Junta Escolar de Miami-Dade se declara culpable, cumplirá 14 meses de prisión

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con la prensa afuera del Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026.
Conflicto

Trump abre la puerta a una reanudación de las negociaciones con Irán esta semana en Pakistán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lubby Navarro. 
SENTENCIA

Exmiembro de Junta Escolar de Miami-Dade se declara culpable, cumplirá 14 meses de prisión

Eric Díaz-Padrón, alcalde de West Miami
ELECCIONES

Eric Díaz-Padrón es reelegido alcalde de la ciudad de West Miami

Foto de archivo de un buque iraní anclado en un puerto de Venezuela.
Guerra

EEUU mantiene "máxima presión" sobre Teherán, no extenderá el levantamiento de sanciones al crudo iraní

Imagen de diciembre de 2016 que muestra la fachada del Banco Central de Venezuela. 
Economía

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela