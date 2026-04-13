lunes 13  de  abril 2026
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

Kevin Cichowski enfrenta múltiples cargos tras un violento incidente doméstico en el condado de Flagler, en el noreste de Florida; el político demócrata permanece bajo evaluación psiquiátrica

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.

EFE
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La policía del condado de Flagler detuvo a Kevin Cichowski, aspirante a la gobernación de Florida, tras el presunto ataque violento contra sus padres de edad avanzada en su residencia.

Los informes oficiales señalan que el político habría utilizado un bastón y un teléfono como armas durante el altercado, en el cual además presuntamente amenazó de muerte a las víctimas y a los oficiales que atendieron la emergencia.

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El incidente se desencadenó en una vivienda de Cleveland Court, donde una de las víctimas logró solicitar ayuda al 911. Según el reporte de las autoridades, Cichowski agredió físicamente a sus progenitores y advirtió que dispararía contra cualquier agente que se acercara al lugar.

Ante el riesgo de un enfrentamiento armado, las autoridades desplegaron un equipo táctico con el apoyo de drones y el Centro de Crimen en Tiempo Real.

Los oficiales lograron evacuar a las víctimas a través de la terraza de la propiedad, debido a que una de ellas se encontraba postrada en cama y atrapada en una habitación. Tras asegurar el perímetro, la policía negoció la rendición de Cichowski, quien finalmente salió de la casa y fue puesto bajo custodia.

Gravedad de los cargos y estado del detenido

Cichowski, de 46 años, enfrenta una serie de cargos graves que incluyen dos cuentas de asalto agravado con arma mortal, agresión a personas mayores de 65 años, manipulación de testigos y robo por arrebato súbito.

Debido a las supuestas declaraciones suicidas que emitió durante su traslado al centro de detención, las autoridades aplicaron la Ley Baker para remitirlo a una evaluación psiquiátrica obligatoria.

Durante el arresto, el candidato negó los hechos y alegó que su padre sufría una crisis de salud mental. Sin embargo, las evidencias físicas y los testimonios recabados en la escena contradicen su versión.

Antecedentes y panorama electoral

Este arresto no representa el primer conflicto legal para Cichowski, ya que cuenta con registros previos por agresión doméstica y privación ilegítima de la libertad.

A pesar de su historial, el político mantenía activa su intención de participar en las primarias demócratas del próximo 18 de agosto.

La carrera por la gobernación de Florida, que culminará en noviembre de 2026, busca al sucesor de Ron DeSantis. En el bando republicano, el congresista Byron Donalds surge como el favorito con el respaldo de Donald Trump.

Por el lado demócrata, figuras como David Jolly y Jerry Demings lideran las preferencias en una contienda que ahora se ve sacudida por el escándalo judicial de Cichowski.

FUENTE: Con información de Efe

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