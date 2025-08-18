lunes 18  de  agosto 2025
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin se aleja de Florida, pero deja amenaza de fuerte oleaje y corrientes de resaca en sus costas

Aunque el ciclón no tocará tierra, su extenso campo de vientos generaría condiciones marítimas peligrosas; condados como Miami-Dade emiten advertencias a bañistas

Huracán Erin.

Huracán Erin.

NHC
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. – El huracán Erin, que avanza como un sistema de categoría 3 por el Atlántico, no impactará directamente el estado de Florida; sin embargo, su paso generará esta semana un significativo peligro por corrientes de resaca y oleaje elevado en playas del sureste del estado.

Según el más reciente reporte meteorológico, el ciclón mantiene una ruta hacia el oeste-noroeste sobre el océano Atlántico, después de su paso cerca de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Lee además
Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Erin, degradado a categoría 3, azota el Caribe con lluvias
El fenómeno más peligroso y subestimado en el caso de los huracanes es la marea del tormenta
FLORIDA

La temporada de huracanes está en vigor, ¿qué esperar en los meses restantes?

Los modelos de pronóstico indican que el huracán experimentará un giro gradual hacia el norte y posteriormente al noreste, lo que evitaría un impacto directo en la costa continental de Florida.

No obstante, su proximidad será suficiente para que sus efectos se sientan con fuerza en las playas del estado, con especial énfasis en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

En las últimas 48 horas, Erin incrementó su tamaño y fuerza, con vientos sostenidos que alcanzaban los 205 kilómetros por hora. Los meteorólogos advirtieron sobre la expansión de su campo de viento, factor que explica el aumento del peligro más allá de su núcleo.

Peligro oculto en las aguas

A pesar de que Erin no tocará tierra en Florida, el principal riesgo para la población reside en el notable incremento de las corrientes de resaca y la elevación del oleaje a lo largo de la semana.

Las autoridades subrayaron que las playas presentarán condiciones cambiantes. Aunque hasta el domingo el riesgo se consideraba moderado con aguas tranquilas, se espera que el peligro aumente de manera significativa en las próximas 24 a 48 horas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) remarcó que incluso los huracanes lejanos pueden producir corrientes de resaca fuertes y repentinas, capaces de arrastrar a los bañistas mar adentro.

Los equipos de salvavidas recomiendan a cualquier persona atrapada en una de estas corrientes nadar siempre en paralelo a la costa y nunca luchar directamente contra ella para poder escapar.

Se estima que la altura de las olas aumentará durante la semana, lo que complicaría eventuales rescates y la navegación de embarcaciones pequeñas.

Recomendaciones y vigilancia constante

Ante este panorama, las autoridades instaron a la población a extremar las precauciones. Aunque las condiciones climáticas en tierra puedan parecer apacibles, el riesgo de corrientes peligrosas es elevado.

Es fundamental respetar en todo momento las señales y los avisos emitidos por los salvavidas en las playas.

Asimismo, se recomienda a los ciudadanos monitorear constantemente las fuentes oficiales de información, como los boletines del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y la NOAA, antes de acudir a la costa.

Además, se aconseja evitar la práctica de deportes acuáticos como el surf o el windsurf, así como la navegación en embarcaciones menores durante los días de fuerte oleaje.

Nadar siempre cerca de un puesto de salvavidas y evitar las zonas aisladas son medidas clave para prevenir incidentes durante esta semana.

Temas
Te puede interesar

Florida enfrenta el mayor riesgo de huracanes en la temporada 2025

Elizabeth Gutiérrez: "Estoy de regreso y con muchas ganas"

Precio de la gasolina en Florida se mantiene estable, pese a fluctuaciones semanales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

Te puede interesar

Huracán Erin.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin se aleja de Florida, pero deja amenaza de fuerte oleaje y corrientes de resaca en sus costas

Por DANIEL CASTROPÉ
Precio de la gasolina en Florida se mantiene estable. 
SIN CAMBIOS

Precio de la gasolina en Florida se mantiene estable, pese a fluctuaciones semanales

Lianet Rodríguez.
SUCESOS

Conductora "ebria" desata persecución en sentido contrario a 80 mph en los Cayos de Florida

El presidente surcoreano, Lee Jae-Myung (centro), habla tras recibir las cartas de nombramiento durante la ceremonia de investidura celebrada en la plaza Gwanghwamun de Seúl el 15 de agosto de 2025. 
POLÍTICA

El presidente de Corea del Sur allana el camino a un acercamiento con Corea del Norte

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta