viernes 20  de  marzo 2026
GOLPE AL NARCOTRÁFICO

Guardia Costera incauta cocaína valorada en cerca de 50 millones de dólares

Agentes guardacostas desembarcaron más de tres toneladas de narcóticos en Florida tras interceptar dos embarcaciones; la acción consolida una ofensiva contra el narcotráfico internacional

Droga desembarcada en Port Everglades, Florida.

Droga desembarcada en Port Everglades, Florida.

COAST GUARD
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La Guardia Costera de Estados Unidos descargó el jueves un cargamento de cocaína valorado en casi 50 millones de dólares en el puerto de Port Everglades.

Los agentes guardacostas confiscaron 3.066 kilogramos de estupefacientes en aguas del Océano Pacífico Oriental durante febrero y marzo, como parte de una ofensiva para cortar las rutas de suministro de los cárteles internacionales.

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Golpes de precisión

El 7 de febrero, una aeronave de patrullaje detectó una embarcación con cargamento ilícito. Tras el aviso, un helicóptero del escuadrón táctico inmovilizó la nave rápida, una maniobra clave para confiscar 6.435 libras de cocaína.

Posteriormente, el 8 de marzo, los oficiales interceptaron una segunda lancha y recuperaron 130 libras adicionales de la misma sustancia.

Pacific Viper

Los controles descritos integran la Operación Pacific Viper, una iniciativa de seguridad instaurada a principios de agosto para asfixiar las redes de contrabando desde su origen.

Con estas acciones recientes, la misión acumula el decomiso de más de 200.000 libras de drogas y el arresto de 150 presuntos narcotraficantes, según cifras oficiales.

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