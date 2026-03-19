Otro quiebre en el chavismo: aliado de Cabello reemplaza a Padrino López en ministerio de Defensa

CARACAS. - La designación del general Gustavo González López como nuevo ministro de la Defensa de Venezuela tras la destitución de Vladimir Padrino López ha causado malestar tanto en el sector castrense como en el ámbito social.

El 7 de enero de este año, González López fue designado por Delcy Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial. También fue el encargado de recibir en Caracas al director de la CIA, John Ratclife.

Para muchos más que un cambio se trata de un “enroque”, González López fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en 2014 y fue sancionado por EEUU por violaciones de los derechos humanos contra los manifestantes de las protestas antigubernamentales. También Canadá le impuso sanciones en 2017 y en 2018, se las impuso Suiza por similares razones.

En 2024, la OFAC lo volvió a sancionar por estar entre quienes obstruyeron el proceso electoral presidencial competitivo en Venezuela de ese mismo año y con ello, violaron los derechos civiles y humanos.

Analistas señalan que con su designación no hay un cambio en el tipo de liderazgo en la FANB, sino que se refuerza el control directo de la DGCIM.

González López también ha desempeñado otros cargos en el mundo civil.

En 2016, la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, investigó el sobreprecio de 1200% del proyecto de la Línea 5 del Metro de Caracas, solo se construyó 30% con la empresa brasileña Odebrecht.

Se encontraron documentos firmados por el ahora ministro de la Defensa, quien fue presidente del Metro (2006-2008), y el ministro de Infraestructura, que avalaron el avance de esas obras.

La investigación se dio a conocer en Bogotá, Colombia, en 2018. Ya en 2017, Ortega Díaz estaba exilada en Colombia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/2034321837543333995?s=20&partner=&hide_thread=false Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. pic.twitter.com/AmuD0HNrdJ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

Es un oprobio

“La designación del general Gustavo González López constituye un oprobio para las Fuerzas Armadas de Venezuela y una burla para el pueblo venezolano”, así lo considera el general exiliado Antonio Rivero.

Incluso, opina que González López es peor que el ministro saliente, Vladimir Padrino López. “Este individuo no tiene antecedentes morales en el estamento militar. Fue un mediocre y era rechazado por sus compañeros de promoción”.

Rivero habla con conocimiento de causa debido a que lo conoció en la Academia Militar venezolana y, además, trabajó con él como su segundo comandante.

Destacó que desde hace 14 años debió darse de baja y que el “servilismo y oportunismo” de González López es inconmensurable.

El nuevo ministro de la Defensa pertenece al ala de Diosdado Cabello dentro del chavismo. Pero es debido al oportunismo que ha sobrevivido dentro del oficialismo, porque no comulgaba con Chávez e incluso se opuso que este fuera presidente de la República.

Rivero conoce bien la carrera de González López dentro del régimen chavista. Ha desempeñado cargos públicos como presidente del Metro de Caracas. “Y de dónde sale con las tablas en la cabeza por unos contratos con hechos de corrupción”.

Afirma que González López tiene prontuario que va desde vínculos con la guerrilla colombiana, pasa por el contrabando de oro, hasta ser integrante del Cártel de Los Soles.

Recordó el general Rivero que González López fue el creador del control parroquial en Venezuela con el entrenamiento de los CDR cubanos y el que desarrolló a lo interno las milicias.

Y no deja pasar por alto, que fue durante la gestión de González López en el SEBIN cuando ocurrió el asesinato del concejal Fernando Albán, el cual se intentó pasar como un suicidio.

Mensaje "terrible"

Carlos Lusverti, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Andrés Bello, consideró que la designación del general Gustavo González López como ministro de la Defensa manda un mensaje terrible para Venezuela y el mundo.

Recordó que cuando el general ocupó el cargo de ministro de Relaciones Interiores fue el responsable de la represión a la oposición y que en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela se da cuenta de una cifra muy elevada de ejecuciones extrajudiciales.

"El mensaje para los familiares de las víctimas es que tiene un efecto que los revictimiza. Él tiene sanciones por diferentes países por graves violaciones a los derechos humanos y también se le asocia con las detenciones arbitrarias en el país". "El mensaje para los familiares de las víctimas es que tiene un efecto que los revictimiza. Él tiene sanciones por diferentes países por graves violaciones a los derechos humanos y también se le asocia con las detenciones arbitrarias en el país".

Entiende el defensor de los derechos humanos que la designación del nuevo ministro de Defensa es igual a darle un espaldarazo a personas que han cometido graves violaciones de derechos humanos y le parece, igualmente, que haber dejado este expediente de impunidad, constituye un mensaje negativo e incoherente, en este momento que se habla de reconciliación y perdón en Venezuela, a propósito de la Ley de Amnistía.

El adiós a Padrino López

Luego de permanecer por más de 11 años en el Ministerio de la Defensa, Vladimir Padrino López fue sustituido en el cargo por el general González López.

Desde enero, cuando Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas militares estadounidenses, estaba en el tapete la salida de Padrino López del Ministerio de la Defensa. Pese a esa amenaza que pesaba sobre su cabeza, el depuesto ministro fue uno de los altos cargos del oficialismo que concurrieron a la Embajada de EEUU en Caracas para discutir el proyecto de Ley de Amnistía.

En su cuenta oficial de X, Rodríguez posteó un mensaje de agradecimiento a Padrino López: "Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas".

Padrino López pese a que ya esté fuera del cargo, no se librará de la justicia de EEUU. Dese marzo de 2014 y hasta mayo de 2019, conspiró con otras personas para distribuir y poseer kilos de cocaína a bordo de aeronaves registradas en Estados Unidos. En Venezuela, Belice, Guatemala, México, Honduras, EEUU y otros lugares.

Otros Cambios

Este martes, Delcy Rodríguez, designó a Asdrúbal José Chávez, primo del fallecido expresidente Hugo Chávez, como presidente de PDV Holding Inc., Citgo Holding Inc. y Citgo Petroleum Corporation, las principales filiales de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en territorio estadounidense.

Chávez regresa al cargo que ocupó en 2017 bajo la administración de Nicolás Maduro. Este movimiento representa el primer efecto práctico del reconocimiento legal que el gobierno de Estados Unidos otorgó a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela alrededor del 11 de marzo.

El mayor general Jorge Márquez González fue designado como nuevo ministro para Hábitat y Vivienda, este miércoles 18 de marzo.

También hubo cambios en el ministerio del Trabajo, el nuevo titular es el magistrado Carlos Alexis Castillo. Rolando Alcalá será el nuevo ministro de Energía Eléctrica y Jacqueline Faría se encargará del despacho del Transporte.