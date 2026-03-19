Accidente de tránsito durante manifestación en Miami deja tres personas convalecientes

Accidente en Calle Ocho, en la Pequeña Habana, el 19 de marzo de 2026.

MIAMI. — Un accidente de tránsito ocurrido la noche de este jueves durante la manifestación de jóvenes cubanos en las inmediaciones del restaurante Versalles, en la Calle Ocho, dejó al menos tres personas afectadas, quienes fueron trasladadas a un hospital cercano.

De acuerdo con lo observado en el lugar, una camioneta Mercedes-Benz color negro impactó a dos participantes que se encontraban en el lado opuesto de la concentración, quienes sufrieron lesiones presuntamente de carácter leve.

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El vehículo continuó su trayectoria hasta chocar contra una palma en la acera frente a Maspons Funeral Home, sin que otros automóviles se vieran involucrados, lo que sugiere que el conductor habría perdido el control antes del impacto final.

El chofer, cuya identidad no ha sido confirmada y que, según las imágenes, aparenta tener más de 60 años, fue asistido por paramédicos en el sitio y trasladado en ambulancia en una condición que lucía más delicada en comparación con los otros afectados.

Testigos presentes indicaron que la persona al volante podría haber presentado algún tipo de complicación médica mientras conducía, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre las causas.

En medio de la confusión generada tras el incidente, que dejó impactados a los asistentes, algunos comentaron diversas hipótesis sobre lo ocurrido, incluso vinculadas al contexto político de la protesta, sin que ninguna de estas versiones haya sido confirmada por las autoridades.

Unidades de emergencia acudieron rápidamente al área y procedieron al traslado de los tres involucrados a un centro médico para recibir atención especializada.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles preliminares sobre lo sucedido, por lo que el caso permanece bajo investigación.

DIARIO LAS AMÉRICAS, presente en el lugar, decidió reservar la identidad de los dos lesionados por respeto, hasta tanto sus familiares sean notificados.

Se trata de una noticia en desarrollo, por lo que desde esta redacción nos mantendremos atentos a cualquier actualización sobre el caso.