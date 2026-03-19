EEUU reduce a 3 el nivel de alerta para viajar a Venezuela, sin "riesgo de detención injustificada"

La relaciones entre Washington y Caracas han mejorado desde el 3 de enero cuando fue capturado Nicolás Maduro. (Departamento de Interior de EEUU)

WASHINGTON . Las autoridades de Estados Unidos han decidido reducir a 3 el nivel de advertencia de viaje a Venezuela , alegando que se eliminaron indicadores de riesgo como "detención injustificada" en el país latinoamericano, desde enero dirigido por la que fuera 'número dos' del gobernante, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

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El Departamento de Estado ha publicado un nuevo aviso para los ciudadanos estadounidenses que quieran viajar a Venezuela, aduciendo asimismo la ausencia del riesgo de "disturbios" y "otros", sin dar más detalles sobre estos últimos.

Pese a ello, la cartera diplomática ha agregado nuevas zonas de "mayor riesgo" en Venezuela, incluida su frontera con Colombia, y los estados de Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Guárico y Táchira, la mayoría de ellos por "riesgo de delincuencia, secuestros y terrorismo", por lo que insta a no viajar a estos lugares.

"Si bien la situación está mejorando, las condiciones en algunas partes de Venezuela siguen siendo peligrosas. Se producen delitos violentos como homicidios, robos a mano armada y secuestros", explica un comunicado del Departamento de Estado.

El texto advierte que los grupos "terroristas" Tren de Aragua y Cartel de los Soles, originarios de Venezuela, continúan operando en el país, y que, en términos generales, distintas bandas violentas operan en zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Guyana.

Se subraya también el riesgo de emplear taxis no regulados desde el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, el que sirve a Caracas, y de emplear cajeros automáticos cerca del aeródromo.

El Departamento de Estado insiste en que "viajar de noche entre ciudades, o entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y Caracas, es arriesgado".

El organismo ha enmarcado esta actualización de la alerta de viaje en "los cambios en las operaciones de la Embajada de Estados Unidos" en Venezuela, cerrada desde 2019. De hecho, la Unidad de Asuntos de Venezuela, ubicada en la Embajada en Bogotá, continuará con sus funciones hasta la reanudación total de las actividades de la legación diplomática estadounidense en la capital venezolana.

El Departamento de Estado recuerda también a sus ciudadanos que se requiere una visa para ingresar a Venezuela, que los visados no están disponibles a la llegada

El anuncio llega en medio del deshielo gradual de relaciones entre Washington y Caracas desde que el 3 de enero el Ejército de Estados Unidos lanzara un ataque sobre Caracas y capturase a Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, quienes desde entonces permanecen en una cárcel de Nueva York.

FUENTE: Con información de Europa Press