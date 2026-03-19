Gobierno federal restablece programa Global Entry en medio de cierre parcial del DHS

Zona de acceso de miembros del programa de viajeros confiables (Global entry) en el Aeropuerto Internacional de Miami.

El programa de viajes Global Entry fue restablecido , anunció la administración del presidente Donald J. Trump, tras haber sido suspendido en febrero en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un portavoz del DHS informó que Global Entry fue reactivado en la madrugada del miércoles.

Geoff Freeman, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes de EEUU, declaró que la organización acogía con satisfacción la decisión de reanudar el programa.

"Durante las últimas dos semanas, la industria de viajes ha sido clara respecto al papel que desempeñan programas como Global Entry y TSA PreCheck, tanto en materia de seguridad como de eficiencia", afirmó Freeman.

"Mediante gestiones ante miembros del Congreso y funcionarios de la administración, la colaboración en todo el sector turístico y una sólida movilización pública, hemos expuesto una realidad sencilla: los Programas de Viajeros de Confianza refuerzan la seguridad al tiempo que agilizan los desplazamientos".

El DHS anunció en febrero que tanto Global Entry como el programa PreCheck de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) serían suspendidos en el contexto del cierre parcial.

Los demócratas se empeñan en crear el caos

El DHS rectificó rápidamente su decisión respecto a PreCheck y reanudó el servicio. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU que habitualmente se encargan de procesar a los viajeros de Global Entry fueron reasignados para atender a otros viajeros que llegaban al país, según informó la cadena CBS News.

TSA PreCheck es un programa de membresía que permite a los viajeros someterse a un proceso de seguridad más expedito tras presentar una solicitud, pasar una verificación de antecedentes y abonar una tarifa.

Solo los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales son elegibles. Hasta el 2024, el programa contaba con más de 20 millones de inscritos. Global Entry es un programa similar, diseñado para viajes internacionales y disponible para ciudadanos de EEUU y de casi otras dos docenas de países. Ninguno de los dos programas fue suspendido durante el histórico cierre de 43 días ocurrido en 2025.

El cierre parcial ha estado vigente desde el 14 de febrero, después de que los demócratas rechazaran en masa aprobar la financiación del DHS y lo utilizaran como chantaje para exigir cambios absurdos en el Departamento de Inmigración de ICE.

El cierre afecta a la TSA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, y otras entidades dentro del DHS. Aproximadamente el 13% del total de la fuerza laboral civil federal, unos 100.000 empleados, permanecen sin cobrar.

FUENTE: Con información de AFP.