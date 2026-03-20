viernes 20  de  marzo 2026
ENTORNO

DeSantis refuerza protección ambiental en Florida con nueva ley

La norma agiliza regulaciones, fortalece la calidad del agua y establece controles más estrictos sobre residuos que afectan ecosistemas sensibles del estado

La nueva ley de Florida protege areas como el lago Okeechobee

La nueva ley de Florida protege areas como el lago Okeechobee

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Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el proyecto de ley HB 1417 como parte de una iniciativa estatal para reforzar la protección ambiental, mejorar la calidad del agua y fortalecer la resiliencia de las costas.

“Mi administración ha realizado inversiones históricas para proteger las 1.300 millas de costa de Florida”, afirmó el gobernador. “Esta legislación promueve la resiliencia costera y la calidad del agua en todo el estado”.

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Qué cambia con el HB 1417

La nueva ley introduce cambios clave en el sistema ambiental de Florida, comenzando por la agilización del proceso regulatorio.

Uno de los elementos centrales es la eliminación de la Environmental Regulation Commission (ERC), un organismo que hasta ahora intervenía en la aprobación y revisión de normas ambientales.

Según el comunicado oficial de la oficina del gobernador, esta estructura fue considerada obsoleta y su eliminación permitirá que el Departamento de Protección Ambiental (DEP) actualice regulaciones de forma más rápida y eficiente, reduciendo procesos intermedios sin, según las autoridades, debilitar las protecciones existentes.

Además, el HB 1417 ratifica reglas para garantizar el suministro de agua en ríos del norte del estado y refuerza controles sobre la contaminación en cuencas sensibles como la del Lago Okeechobee.

Nuevos requisitos para infraestructuras y campos solares

El HB 1417 también endurece las exigencias para proyectos de infraestructura, especialmente en instalaciones como campos solares.

Entre las nuevas medidas se incluyen controles obligatorios de erosión, manejo de aguas pluviales ante tormentas extremas y supervisión certificada durante la construcción, con el objetivo de evitar daños ambientales desde el inicio de los proyectos .

Financiamiento para restauración ambiental

La legislación amplía el acceso a fondos para proyectos que contribuyan a la restauración del medioambiente, incluyendo iniciativas para recuperar humedales, proteger tierras naturales y mejorar la recarga de acuíferos, con prioridad para proyectos que combinen inversión pública y privada .

Impacto en Miami-Dade y Broward

Uno de los efectos más relevantes del HB 1417 en el sur de Florida está relacionado con el manejo de los biosólidos. Estos residuos orgánicos tratados que provienen de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Tras su procesamiento, suelen utilizarse como fertilizantes en suelos agrícolas. El problema es que los biosólidos pueden contener nutrientes como fósforo que, en exceso, contaminan cuerpos de agua.

Por ello, el proyecto de ley establece que las empresas de servicios públicos de condados como Miami-Dade y Broward deberán cumplir controles más estrictos si disponen biosólidos en áreas dentro de la cuenca del Lago Okeechobee.

En particular, se exige demostrar que su uso no aumentará la contaminación por fósforo en el lago y sus afluentes. Además, impone condiciones más rigurosas para su manejo y aplicación en tierras

Por otra parte, la ley, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, permite que los costos asociados al tratamiento y disposición de estos residuos puedan trasladarse a las tarifas de alcantarillado, lo que podría impactar a los usuarios .

Clave para el sur de Florida

Aunque la ley tiene alcance estatal, su impacto en Miami-Dade y Broward radica en que busca reducir el efecto de los residuos urbanos sobre ecosistemas sensibles del interior del estado, especialmente el Lago Okeechobee, pieza clave en el sistema hídrico de Florida.

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